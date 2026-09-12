Lời khuyên cho những gia đình đang dùng nước giếng khoan

Dưới đây là 6 lời khuyên cho những gia đình đang dùng giếng nước khoan cho sinh hoạt, ăn uống để đảm bảo sức khỏe.

1. Nước giếng khoan không nên được đánh giá bằng cảm quan

Một trong những sai lầm phổ biến là thấy nước giếng trong, không màu, không mùi thì cho rằng có thể sử dụng trực tiếp. Trên thực tế, một số chất có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe lại không làm nước thay đổi màu sắc hay mùi vị.

Tùy từng khu vực địa chất và mức độ ô nhiễm, nước ngầm có thể chứa sắt, mangan, amoni, nitrat hoặc một số kim loại và chất ô nhiễm khác. Nguồn nước cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, phân bón, hóa chất nông nghiệp hoặc hoạt động sản xuất ở khu vực xung quanh.

Vì vậy, việc nước có vẻ sạch bằng mắt thường không phải là cơ sở đủ để khẳng định nước an toàn.

Nước giếng khoan (Ảnh minh họa)

2. Gia đình dùng nước giếng khoan nên xét nghiệm định kỳ

Nếu nước giếng khoan được sử dụng cho ăn uống, nấu nướng, việc xét nghiệm chất lượng nước là điều nên làm. Một số chỉ tiêu thường được quan tâm gồm pH, độ đục, sắt, mangan, amoni, nitrat/nitrit, asen và các chỉ tiêu vi sinh.

Đặc biệt, những gia đình sống gần khu công nghiệp, bãi rác, nghĩa trang, khu chăn nuôi, khu vực sử dụng nhiều phân bón hoặc hóa chất nông nghiệp càng cần chú ý đến chất lượng nước ngầm.

Xét nghiệm giúp xác định nước đang có vấn đề gì, từ đó lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp thay vì mua thiết bị lọc theo quảng cáo hoặc theo kinh nghiệm truyền miệng.

3. Không nên nghĩ đun sôi là giải pháp cho mọi vấn đề

Đun sôi nước là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ từ nhiều loại vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên, đun sôi không thể giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng nước, đặc biệt là nhiều chất hóa học hoặc kim loại tồn tại trong nguồn nước.

Do đó, nếu nước giếng khoan chưa được kiểm tra và xử lý phù hợp, không nên mặc định rằng chỉ cần đun sôi là có thể sử dụng an toàn lâu dài để uống.

4. Có máy lọc nước cũng cần dùng đúng cách

Không ít gia đình đầu tư hệ thống lọc nước nhưng lại cho rằng chỉ cần lắp máy là có thể loại bỏ mọi chất ô nhiễm. Thực tế, mỗi công nghệ lọc có khả năng xử lý những nhóm chất khác nhau.

Các vật liệu như cát, sỏi, than hoạt tính có thể giúp cải thiện một số đặc tính của nước nhưng không đồng nghĩa với việc loại bỏ được tất cả các chất có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì vậy, cách làm hợp lý là xét nghiệm nguồn nước trước, xác định vấn đề rồi lựa chọn hệ thống xử lý tương ứng. Thiết bị lọc cũng cần được thay vật liệu, vệ sinh và bảo dưỡng theo hướng dẫn. Nếu bộ lọc đã quá hạn sử dụng nhưng vẫn tiếp tục dùng, hiệu quả xử lý có thể không còn như ban đầu.

5. Đừng quên vệ sinh bể chứa và đường ống

Ngay cả khi nước đầu vào tương đối sạch, hệ thống chứa và dẫn nước không được vệ sinh cũng có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm.

Bể chứa nên có nắp đậy kín, tránh bụi bẩn, côn trùng hoặc nước bẩn xâm nhập. Gia đình cũng nên kiểm tra đường ống, vòi nước và vệ sinh bể định kỳ.

Nếu nước xuất hiện những thay đổi bất thường như màu vàng, nâu, đục, có cặn, mùi tanh hoặc mùi khó chịu, cần kiểm tra cả nguồn nước lẫn hệ thống lọc, bể chứa và đường ống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước không có biểu hiện bất thường vẫn có thể chứa chất ô nhiễm, vì vậy không nên chờ đến khi nước đổi màu hoặc có mùi mới xét nghiệm.

6. Nếu có nước sạch được kiểm soát, nên cân nhắc sử dụng cho ăn uống

Với những khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch được kiểm soát chất lượng, các gia đình có thể cân nhắc sử dụng nguồn nước này cho ăn uống và nấu nướng.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người nhạy cảm với các yếu tố môi trường, việc kiểm soát chất lượng nguồn nước càng cần được quan tâm.

Điều quan trọng nhất đối với các gia đình đang sử dụng nước giếng khoan là không đánh giá chất lượng nước chỉ bằng mắt thường, mùi hoặc vị. Một nguồn nước có thể trông hoàn toàn bình thường nhưng vẫn tồn tại những yếu tố không thể nhận biết bằng cảm quan.