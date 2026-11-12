Sau cuộc gọi yêu cầu trả khoản vay hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ SN 1958 quyết không chuyển khoản mà báo công an Hà Tĩnh

Công an các địa phương phát đi thông báo quan trọng.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây, tình trạng một số đối tượng sử dụng số điện thoại không rõ danh tính, SIM không chính chủ hoặc liên tục thay đổi số để nhắn tin, gọi điện đe dọa, xúc phạm nhằm mục đích đòi nợ có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, có trường hợp người nhận hoàn toàn không phải là người vay tiền nhưng vẫn bị liên tục làm phiền; các đối tượng còn liên hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc nơi làm việc để gây sức ép.

Ngoài ra một số đối tượng sử dụng SIM không chính chủ để gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, luật sư, nhân viên thu hồi nợ hoặc cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; đưa ra những thông tin như người nhận có khoản nợ quá hạn, vi phạm pháp luật, sắp bị khởi kiện, khởi tố, bắt giữ hoặc cưỡng chế tài sản nếu không chuyển tiền ngay, nhằm làm người dân hoang mang, sợ hãi và mất bình tĩnh.

Người dân cần hiểu rằng, khi phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ trả nợ, trách nhiệm của các bên phải được xác định trên cơ sở hợp đồng, giao dịch, chứng cứ và quy định pháp luật. Việc có khoản nợ không đồng nghĩa với việc người đòi nợ được quyền sử dụng mọi biện pháp để gây sức ép. Các hành vi liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, xúc phạm, bôi nhọ, vu khống hoặc uy hiếp tinh thần người khác, tùy tính chất và mức độ, có thể bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Điển hình như một vụ việc xảy ra tại Hà Tĩnh, ông N.N.N., sinh năm 1950, trú tại xã Hương Khê nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê. Người này thông báo ông N. có liên quan đến 01 đường dây ma túy và khoản vay 06 tỷ đồng cần trả, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc "xác minh".

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những thông tin đã được lực lượng Công an tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng, ông N. đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an đã kịp thời giải thích, giúp ông N. nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu. Công an xã đồng thời hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền. Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Sau đó, vào ngày 29/9, Công an xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh thông tin về một công dân trên địa bàn suýt dính bẫy của kẻ lừa đảo giả danh công an. Cụ thể, bà N.T.C (68 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã và thông báo bà C có liên quan đến một đường dây ma túy, rửa tiền và khoản nợ 2 tỷ đồng cần trả.

Đối tượng yêu cầu bà C cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển tiền để phục vụ việc "xác minh".

Tin lời, bà C đã đi bán 4 chỉ vàng để lấy tiền chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, trên đường đi, bà nhớ lại những nội dung tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mà Công an xã Sơn Kim 1 đã phổ biến trước đó.

Nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, bà C đã đến trực tiếp trụ sở Công an xã Sơn Kim 1 để trình báo.

Tại đây, Công an xã kịp thời trấn an, giải thích và giúp bà C nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Nhờ đó, toàn bộ tài sản của bà được bảo đảm an toàn.

Qua các trường hợp trên, để chủ động phòng ngừa và xử lý các trường hợp nhắn tin, gọi điện đe dọa, công an khuyến cáo:

- Bình tĩnh xác minh thông tin, kiểm tra người gọi, cơ quan, tổ chức mà họ đại diện, nguồn gốc khoản nợ và các giấy tờ, tài liệu liên quan; không vội tin hoặc thực hiện yêu cầu khi chưa xác minh rõ.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân: số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc thông tin của người thân cho người lạ.

- Đặc biệt cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền ngay để "đóng tiền phạt", "nộp tiền bảo lãnh", "tất toán khoản vay", "tránh bị bắt" hoặc "tránh bị khởi tố".

- Khi nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác liên quan đến đòi nợ, cần ghi nhận số điện thoại, thời gian liên hệ, nội dung tin nhắn, ảnh chụp màn hình, file ghi âm, số tài khoản nhận tiền, đường link, mã QR và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

- Trường hợp bị đe dọa, cưỡng ép, uy hiếp tinh thần, xúc phạm danh dự, vu khống, cưỡng đoạt tài sản hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, cần nhanh chóng trình báo và cung cấp các chứng cứ đã thu thập.

- Chủ động phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo: Có thể phản ánh qua đầu số 156 hoặc 5656.