Tất cả người dùng iPhone chú ý thông báo mới nhất

Người dùng iPhone cần kiểm tra lại các ứng dụng đang cài đặt trên điện thoại.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance vừa phát đi thông báo về một lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS của Apple. Theo các nhà nghiên cứu, lỗ hổng này vẫn chưa được khắc phục, ngay cả trên một số phiên bản iOS mới nhất.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Binance cho biết lỗ hổng có tên “worse_query” có thể cho phép các ứng dụng độc hại đọc dữ liệu được lưu trữ cục bộ bởi những ứng dụng khác trên thiết bị.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nhiều thông tin nhạy cảm, bao gồm cụm từ khôi phục ví (seed phrase), khóa riêng tư (private key) và thông tin đăng nhập của người dùng.

Binance cho biết lỗ hổng này ảnh hưởng đến các phiên bản iOS 26.7.1, iOS 27.0.1 và iOS 27.2. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, hai nhà nghiên cứu bảo mật đứng sau phát hiện này, có tài khoản X là @0xjohnny và @forcequitOS, cho biết lỗ hổng vẫn tồn tại trên cả iOS 27.2.1 và phiên bản thử nghiệm iOS 27.3 beta 1. (Ảnh chụp màn hình)

Trước nguy cơ trên, Binance khuyến nghị người dùng iPhone rà soát và gỡ bỏ những ứng dụng được cài đặt từ các nguồn không đáng tin cậy. Đồng thời, người dùng nên cập nhật iOS cũng như toàn bộ ứng dụng lên phiên bản chính thức mới nhất.

Đối với những trường hợp nghi ngờ tài khoản đã bị xâm nhập, Binance khuyến cáo chuyển tài sản sang một ví mới được tạo trên thiết bị an toàn. Người dùng cũng nên đăng xuất và thiết lập lại toàn bộ các phiên đăng nhập hiện có để hạn chế nguy cơ tiếp tục bị truy cập trái phép.

Cảnh báo này xuất hiện không lâu sau khi Apple phát hành iOS 27.2.1. Bản cập nhật tập trung vào các cải thiện bảo mật, trong đó có những biện pháp bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công liên quan đến iMessage và Bluetooth, thay vì bổ sung các tính năng mới.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các nhà nghiên cứu, bản cập nhật nói trên vẫn chưa giải quyết được lỗ hổng “worse_query”. Vì vậy, người dùng iPhone, đặc biệt là những người lưu trữ tài sản số hoặc thông tin đăng nhập quan trọng trên thiết bị, cần thận trọng khi cài đặt và sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Theo 9to5Mac

https://kenh14.vn/tat-ca-nguoi-dung-iphone-chu-y-thong-bao-moi-nhat-215261112201526308.chn