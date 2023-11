Sau cuộc gọi đe dọa, tài khoản của người phụ nữ "bay màu" 315 triệu đồng

Sáng 25-11, lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị H. (ngụ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) về việc bị lừa mất nhiều tiền.

Một bị hại ở Bình Định trong vụ lừa đảo qua mạng đến ngân hàng chuyển tiền và đã được ngăn chặn kịp thời.

Theo trình bày của bà H., khoảng 11 giờ ngày 10-11, bà nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là thiếu úy Hồ Minh Trí, công tác tại Công an tỉnh Bình Định với nội dung thông báo bà H. để lộ thông tin CCCD, liên quan đến đường dây ông mua bán ma túy. Để chứng minh tài khoản của bà H. trong sạch, Trí yêu cầu bà H. ra ngân hàng nộp 500 triệu đồng vào số tài khoản Kienlongbank 0000257447, chủ tài khoản Hồ Bảo Toàn.

Bà H. than không đủ tiền, Trí nói sẽ chuyển hồ sơ ra Bộ Công an và tạm giam bà. Quá lo sợ, ngày 13-11 và ngày 15-11, bà H. đã chuyển tổng cộng 315 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Bình Định, tình trạng lừa đảo với các chiêu trò cũ qua không gian mạng vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Bình Định đã xảy ra 83 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt hơn 83 tỉ đồng.