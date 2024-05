Một phụ huynh bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng sau khi đăng ký khóa học hè cho con

Người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội.

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn khi đăng ký tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân Đội 2024”.

Cụ thể, chị M (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) lên mạng xã hội Facebook để tìm khóa học hè cho con và có nhiều fanpage quảng cáo tham gia “Học kỳ trong Quân Đội 2024”.

Theo nạn nhân, các fanpage này giới thiệu có kết nối các đơn vị quân đội trên toàn quốc. Học viên tham gia được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng vũ trang; được hỗ trợ ăn uống, đồng phục và chứng nhận của các đơn vị quân đội.

Ngoài ra, ở mục thông tin giới thiệu có thông tin địa điểm là trụ sở làm việc của các đơn vị quân đội; đăng tải các hình ảnh, bài viết từ các trang chính thống của lực lượng quân đội, đặc biệt, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh hoạt động của lực lượng quân đội để đăng tải trong các bài viết quảng cáo.

Khi liên hệ chị M. bị đối tượng dẫn dụ nhắn tin Zalo, Telegram. Nạn nhân được yêu cầu thực hiện các “ khảo sát ” để đạt điểm tín nhiệm cao.

Đối với “khảo sát 1” với số tiền hơn 3 triệu đồng, “khảo sát 2” với số tiền hơn 10 triệu đồng, chị M. đều được hoàn lại tiền và được trả phí khảo sát nhỏ. Khi tham gia “khảo sát 3” với số tiền 35 triệu đồng, chị M. không nhận được tiền.

Các đối tượng lấy các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền và để lấy lại số tiền chưa được hoàn. Chỉ trong vòng 5 tiếng, chị M. đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đăng ký các khóa học “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”… trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy.

Trong vụ việc trên, để tránh sự nghi ngờ của nạn nhân khi các thủ đoạn cũ đã được cơ quan chức năng tuyên truyền nhiều, các đối tượng lừa đảo chuyển từ yêu cầu “thực hiện nhiệm vụ” sang yêu cầu “khảo sát”.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên.

Khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm, kỹ năng, phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường, đơn vị để hỏi, xác minh rõ ràng. Việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến, chuyển khoản.

Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền. Trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.