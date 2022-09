Sau cú nổ "Trò Chơi Con Mực", Lee Jung-jae sẽ xuất hiện trong ngoại truyện của "Star Wars"

Nam diễn viên Lee Jung-jae sẽ vào vai nam chính của loạt phim Star Wars: The Acolyte do Disney+ sản xuất. Lấy bối cảnh một thế kỷ trước các sự kiện của Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999), bộ phim sẽ miêu tả các thiên hà và toàn bộ vũ trụ ở đỉnh cao của thời đại Cộng hòa tối cao, khi mà các Jedi đang ở thời kỳ mạnh nhất và Sith được cho là đã bị xóa sổ khỏi thiên hà.



Star Wars: The Acolyte chắc hẳn sẽ là một trong số những series ăn khách của Disney+

Bên cạnh sự xuất hiện của Lee Jung-jae, người đồng sáng tạo loạt phim hài Russian Doll - Leslye Headland cũng sẽ trở thành nhà sản xuất của phần ngoại truyện Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Đáng chú ý, hai nữ diễn viên Amandla Steinberg và Jodie Turner Smith cũng được giới truyền thông đồn đoán sẽ góp mặt vào dàn cast của tác phẩm này.



Ngôi sao "The Hunger Games" Amandla Steinberg cũng được xem là một nhân tố đặc biệt của Star Wars: The Acolyte

Tính đến thời điểm hiện tại, chi tiết về vai diễn của nam diễn viên đề cử Emmy vẫn chưa được tiết lộ và phía Disney+ cũng chưa đưa ra bất kì tuyên bố chính thức nào về việc anh sẽ tham gia loạt phim này. Dù vậy, giới truyền thông Hollywood vẫn nhìn nhận sự góp mặt của ngôi sao xứ Kim chi trong Star Wars: The Acolyte là một chiến thắng cho Lucasfilm và đạo diễn Leslye Headland, vì mọi studio đều đang tìm cách hợp tác với Lee Jung-jae.



Ê-kíp của Star Wars: The Acolyte chưa đưa ra bất kì thông báo nào về sự góp mặt của Lee Jung-jae mặc cho những thông tin đang được cánh báo chí lan truyền

Vốn là một diễn viên gạo cội với bề dày kinh nghiệm diễn xuất tại Hàn Quốc, tuy nhiên, tên tuổi của Lee Jung-jae chỉ được khán giả quốc tế biết đến sau khi anh trở thành nam chính trong loạt phim ăn khách Squid Game.



Tài tử sinh năm 1972 từng thu hút khán giả khi góp mặt trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách như Typhoon, Biệt Đội Siêu Trộm, New World, Thuật Xem Tướng, Assassination, Trận Đánh Incheon... Đến năm 2021, Lee Jung-jae vang danh quốc tế với Trò Chơi Con Mực. Cũng từ đây, nam tài tử đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Squid Game là bộ phim đưa tên tuổi của Lee Jung-jae vươn tầm quốc tế

Sau The Acolyte, nhiều nguồn tin cũng cho biết Lee Jung-jae hiện đang đàm phán với Marvel Studios để xuất hiện trong một phần phim siêu anh hùng sắp tới. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc đàm phán này vẫn chưa được tiết lộ. Nếu điều này là thật thì có lẽ, Lee Jung-jae sẽ trở thành một trong số những diễn viên góp mặt trong cả hai vũ trụ điện ảnh đình đám của Hollywood.



Ảnh: Netflix, Disney