Sau 8 năm, Brad Pitt tái xuất trong siêu phẩm hành động hoành tráng bậc nhất trong sự nghiệp

Trong số này, "Bullet Train" (Tựa Việt: "Sát Thủ Đối Đầu") đánh dấu màn tái xuất dòng phim hành động của Brad Pitt sau một thời gian dài. Lần này, tài tử sẽ tự mình thực hiện những cảnh chiến đấu khó nhằn và đối mặt nhiều ngôi sao trẻ tuổi khác.



Phim "Bullet Train" là bom tấn hành động bựa lầy đến từ đạo diễn "Deadpool 2".

Sự nghiệp hoành tráng của Brad Pitt

Thời còn trẻ, Brad Pitt từng theo học tại Đại học Missouri chuyên ngành báo chí và quảng cáo. Thế nhưng, anh chàng lại yêu thích phim ảnh vì chúng là "cánh cổng dẫn vào thế giới khác". Dù chỉ còn hai tuần nữa là hoàn thành khóa học, chàng trai trẻ vẫn chuyển đến kinh đô điện ảnh là Los Angeles (Mỹ). Những năm đầu tiên, Pitt loay hoay tìm kiếm chỗ đứng qua hàng loạt vai phụ không thoại trong "No Way Out" (1987), "No Man's Land" (1987) và "Less Than Zero" (1987). Anh lần đầu tiên được chú ý đến qua vai chàng cao bồi trẻ trong "Thelma & Louise" (1991).

Brad Pitt gắn liền với những vai diễn hành động trên màn ảnh rộng.

Chỉ một năm sau, Pitt có vai diễn lớn đầu tiên trong "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) và sau đó là tác phẩm kinh dị "Interview with the Vampire" (1994). Thế nhưng, tài tử sớm gặt hái thành công qua các bộ phim giật gân như "Seven" (1995) của David Fincher, "12 Monkeys" (1995) và "Fight Club" (1999). Trong đó, "12 Monkeys" giúp anh mang về một Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc. Sau đó, Pitt lại bén duyên với thể loại hành động - hài dần trở thành một trong những ngôi sao lớn tại Hollywood.

Anh liên tục ghi điểm qua 3 phần phim "Ocean’s Eleven", bom tấn sử thi "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2004), "Inglourious Basterds" (2009), "Killing Them Softly" (2012), "World War Z" (2013) và "Fury" (2014). Sau Fury, nam diễn viên đổi hướng sang những tác phẩm yêu cầu diễn xuất nội tâm sâu sắc hơn như "By the Sea" (2015), "The Big Short" (2015), "Allied" (2016) hay "Ad Astra" (2018). Bên cạnh đó, Pitt cũng tham gia sản xuất nhiều tác phẩm nổi tiếng như hai phần "The Departed" (2006), "Kick-Ass", "12 Years a Slave" (2013), "Okja" (2017), "The King" (2019) hay "Minari" (2020).

Anh sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ bậc nhất Hollywood.

"Bullet Train" là tác phẩm tái xuất thể loại hành động của Brad Pitt sau 8 năm kể từ "Fury"

8 năm kể từ "Fury", "Bullet Train" chính là tác phẩm đánh dấu Brad Pitt trở lại thể loại hành động. Đây cũng là cơ duyên giúp anh tái ngộ đạo diễn David Leitch. Trước đó, Leitch từng nhiều lần đóng thế cho Brad Pitt trong "Fight Club", "Mr. & Mrs. Smith" và "Troy". Nhà làm phim nói: "Thật thú vị khi thấy Brad Pitt vào vai một diễn viên trong ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Mối quan hệ giữa diễn viên điện ảnh và diễn viên đóng thế trong bộ phim đó là có thật. Cả hai có mối quan hệ khá thân thiết. Tôi và Pitt đã đi theo những hướng khác nhau trong một thời gian, nhưng tôi vui vì số phận đưa cả hai quay về cùng nhau".

"Bullet Train" đánh dấu màn tái xuất của Brad Pitt với thể loại hành động sau 8 năm.

Trong phim, Brad Pitt vào vai Ladybug - một sát thủ lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm nhưng liên tục gặp vận rủi. Trong lần tái xuất, Ladybug nhận một nhiệm vụ thu giữa chiếc vali trên chuyến tàu cao tốc ở Nhật Bản. Công việc tưởng chừng dễ dàng lại hóa phức tạp và nguy hiểm khi anh đụng độ một loạt sát thủ khác cũng truy lùng chiếc vali bí ẩn.

Leitch tiết lộ: "Có thể các bạn nghĩ rằng Brad Pitt không liên quan gì phim hài nhưng thực tế thì anh ấy là một diễn viên hài rất thông minh. Cậu ấy đề xuất những cảnh hành động và cách biểu cảm rất sáng tạo. Quan trọng hơn, Brad Pitt vào vai Ladybug theo cách rất lôi cuốn. Cậu ấy nghĩ rằng mình không may mắn, nhưng vận may của cậu ấy hoạt động theo một cách riêng và ảnh hưởng đến mọi người".

Tài tử mang đến nhiều tình tiết hài hước, sáng tạo.

Nhà sản xuất McCormick chia sẻ: "Trước khi Brad ký hợp đồng, chúng tôi đã tự hỏi liệu ai có thể vào vai Ladybug? Đó là một nhân vật thú vị, độc đáo, phức tạp với một câu chuyện khác thường. Khi tham gia dự án, Pitt đã giúp các nhà làm phim xác định rõ màu sắc nhân vật trên màn ảnh rộng". McCormick nói thêm: "Chiếc mũ là ý tưởng thiên tài của Pitt. Anh ấy vốn là ngôi sao lớn và lôi cuốn nhất trên thế giới. Mọi người mong đợi sức hấp dẫn của Pitt. Thay vào đó, anh ấy giấu nó trong chiếc mũ và cặp kính ngốc nghếch để trở thành một chàng trai dễ bị tổn thương".

Phó đạo diễn Rementer cho biết: "Khó có ai tốt hơn Brad Pitt trong việc đảm nhận một vai hành động kiểu này. Anh ấy đã làm nên sự nghiệp với những bộ phim hành động tuyệt vời như ‘Troy’, ‘Fight Club’ và ‘Mr. and Mrs. Smith’. Và bởi vì Pitt còn làm việc chung với diễn viên đóng thế cũ của mình là David Leitch nên có sự ăn ý nhất định. Pitt sở hữu thiên phú về hành động và anh ấy đang thể hiện nhân vật Ladybug theo cách riêng. Mọi thứ rất ấn tượng. Có diễn xuất trong hành động, có câu chuyện trong hành động, có hài kịch trong hành động".

Phim chiêu đãi người xem nhiều cảnh quay kịch tính cộp mác David Leitch và Brad Pitt.

Có thể thấy, "Bullet Train" chính là bom tấn độc đáo với những pha hành động khác biệt, kịch tính và hài hước bậc nhất dịp hè này. Phim hứa hẹn sẽ là một chuyến hành trình đậm chất giải trí với tốc độ cao và hàng loạt tình tiết bất ngờ.

"Bullet Train" (Tựa Việt: "Bullet Train: Sát Thủ Đối Đầu") dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 05.08.2022.

