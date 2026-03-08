Sau 17 năm, Trung Quốc chính thức tạo ra chiếc điện thoại "nói không với nghe lén", hàng nội địa 100%

"Nếu có ai đó tìm cách nghe lén, hệ thống sẽ ngay lập tức phát tín hiệu báo động" - Lời khẳng định này không đến từ một bộ phim điện ảnh về điệp viên, mà là mô tả thực tế về dòng điện thoại lượng tử đang gây bão trong giới công nghệ những ngày gần đây.

Cụm từ Trung Quốc sở hữu điện thoại lượng tử đã trở thành chủ đề nóng nhất trên các diễn đàn công nghệ. Không chỉ dừng lại ở những thí nghiệm quy mô phòng lab, công nghệ này đã chính thức bước ra đời thực, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn định nghĩa về bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số.

Mười bảy năm trước, nền tảng công nghệ lượng tử của Trung Quốc chưa phát triển, các linh kiện cốt lõi như bộ dò photon đơn hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Từ chỗ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu đến việc dẫn đầu thế giới về phát triển độc lập, các nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được vị thế hàng đầu thế giới về các linh kiện truyền thông lượng tử cốt lõi.

Lời giải cho bài toán "tuyệt đối không thể nghe lén"

Khác biệt cốt lõi giữa điện thoại lượng tử và điện thoại truyền thống nằm ở phương thức truyền dẫn thông tin. Trong khi các dòng smartphone thông thường sử dụng tín hiệu điện tử dễ bị can thiệp bởi các phần mềm độc hại hoặc trạm thu phát sóng giả, điện thoại lượng tử tận dụng đặc tính vật lý duy nhất của các hạt photon đơn lẻ.

Theo ông Tang Shibiao, Phó Tổng kỹ sư tại QuantumCTek, các hạt photon này mang đặc tính không thể sao chép và không thể chia cắt. Đây chính là "chốt chặn" vật lý cuối cùng: Bất kỳ hành vi nghe lén hay đo đạc trái phép nào từ bên ngoài đều sẽ làm thay đổi trạng thái của photon, ngay lập tức phá hủy thông tin và gửi cảnh báo đến hệ thống. Nói cách khác, việc nghe lén điện thoại lượng tử về mặt vật lý là điều không thể thực hiện được mà không bị phát hiện.

Cơ chế bảo mật này được cụ thể hóa thông qua dịch vụ Quantum Secret Call (Cuộc gọi mật lượng tử). Thay vì sử dụng một khóa mã hóa cố định, mỗi cuộc gọi sẽ được cấp một "khóa lượng tử dùng một lần", đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho người dùng dù trong bất kỳ môi trường mạng nào.

Hệ sinh thái hạ tầng: Nền tảng cho bước nhảy vọt

Sự ra đời của điện thoại lượng tử không phải là thành tựu riêng lẻ của một thiết bị, mà là kết quả của việc xây dựng mạng lưới hạ tầng bảo mật quy mô lớn. Trung Quốc hiện đã hoàn thành cơ sở hạ tầng an ninh lượng tử lớn nhất thế giới, bao quát toàn bộ 31 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương) và các vùng lãnh thổ trực thuộc.

Trái tim của hệ thống này là sự kết hợp giữa thiết bị đầu cuối tùy chỉnh, thẻ SIM bảo mật lượng tử và các thuật toán mật mã quốc gia. Các thiết bị này không hoạt động độc lập mà liên kết chặt chẽ với mạng lưới truyền thông bảo mật lượng tử toàn quốc, tạo thành một tài nguyên khóa lượng tử khổng lồ được vận hành và giám sát tập trung.

Tính đến tháng 3/2026, quy mô người dùng các ứng dụng liên quan đến bảo mật lượng tử của China Telecom đã vượt mốc 6 triệu thuê bao. Điều này chứng tỏ công nghệ lượng tử đã vượt qua giai đoạn "đắt đỏ và xa xỉ" để bắt đầu tiến vào lộ trình thương mại hóa đại trà.

Ai cần điện thoại lượng tử?

Hiện tại, công nghệ này đang được triển khai theo hai hình thức chính để tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng:

Thiết bị đầu cuối chuyên dụng: Người dùng mua điện thoại được tích hợp sẵn phần cứng lượng tử, sử dụng bàn phím số nguyên bản để thực hiện các cuộc gọi mã hóa trực tiếp.

Ứng dụng Quantum Secret Message : Dành cho những người không muốn thay đổi điện thoại. Chỉ cần thay thẻ SIM bảo mật lượng tử và cài đặt ứng dụng chuyên dụng, họ đã có thể thực hiện gọi điện và nhắn tin mã hóa.

Về mặt ứng dụng thực tiễn, công nghệ này đã phục vụ hơn 3.000 đơn vị tổ chức trong các lĩnh vực trọng yếu như hành chính công, phối hợp cảnh sát, giao dịch xuyên biên giới và cứu hộ khẩn cấp. Đặc biệt, trong những điều kiện cực đoan không có trạm phát sóng mặt đất, điện thoại lượng tử còn có thể tích hợp với hệ thống tin nhắn ngắn của vệ tinh Bắc Đẩu, đảm bảo thông tin luôn được thông suốt và bảo mật tuyệt đối từ không gian.

Sự trỗi dậy của điện thoại lượng tử đánh dấu một cột mốc quan trọng: Công nghệ lượng tử đã chính thức hạ cánh xuống thị trường tiêu dùng. Mặc dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về việc liệu người dùng phổ thông có thực sự cần đến mức độ bảo mật "vật lý" này hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong một thế giới mà dữ liệu cá nhân trở thành tài sản quý giá nhất, việc sở hữu một "lá chắn" không thể xuyên phá là một xu thế tất yếu của tương lai.