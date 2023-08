Sắp tựu trường, nhiều phụ huynh gấp rút tiêm vắc xin cho con

Theo ghi nhận tại Hệ thống tiêm chủng VNVC, trong tháng 7 vừa qua, số lượng các bậc phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng các loại vắc xin trước khi trẻ quay lại trường tăng cao.

Đưa con trai 11 tuổi, chuẩn bị vào trường quốc tế tại địa bàn Hà Nội tiêm vắc xin Gardasil 9 (Mỹ) phòng các bệnh ung thư do virus HPV, chị Nguyễn Linh An (30 tuổi) chia sẻ: "Tôi tìm hiểu không cứ phải quan hệ tình dục thì mới nhiễm HPV. Trước cứ nghĩ vắc xin HPV chỉ tiêm cho nữ giới, hóa ra có thể dùng cho nam và các cháu nhỏ, nên tôi đưa con đi tiêm trước khi đi học để phòng tránh mầm bệnh từ sớm".

Tương tự, chị Nguyễn Phương (35 tuổi) đưa con đến VNVC Tam Trinh (Hà Nội) tiêm vắc xin cúm cho con gái học lớp 11, chị cho biết 2 năm trước con chị từng mắc cúm, dù không đến mức nặng nhưng phải nghỉ học mấy ngày. Sau khi cho con tiêm vắc xin chị cảm thấy yên tâm vì con đã có miễn dịch phòng bệnh chuẩn bị cho năm học mới.

Một phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin trước khi đi học. Ảnh: Khánh An

Không chỉ các em học sinh, nhiều giáo viên cũng chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh trước mùa tựu trường. Cô giáo trẻ Ngọc Mai (23 tuổi), giáo viên môn Văn một trường THPT tại TP.HCM chia sẻ: "Sau dịch Covid-19, tôi cũng cảm thấy sức đề kháng bị giảm sút nhiều. Mong rằng sau khi tiêm vắc xin cúm và phế cầu, sức khỏe tôi sẽ được cải thiện, không bị mắc bệnh truyền nhiễm để phục vụ tốt cho việc dạy và học".

Theo PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hiện ở Việt Nam không có nhiều trẻ em được tiêm nhắc đầy đủ các loại vắc xin tiền học đường (4 - 6 tuổi), tiêu biểu như vắc xin 4 trong 1 bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt. Cụ thể, tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin 4 trong 1 chỉ tăng từ 2.76% lên 5% trong 4 năm 2020 - 2023.

BS Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết: "Việc các phụ huynh quan tâm đến tiêm vắc xin cho con chứng tỏ các phụ huynh đã dần thay đổi nhận thức, chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động bảo vệ sức khỏe cho con. Tuy nhiên, để đạt được miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm trong học đường cần phải nâng cao tỷ lệ tiêm chủng hơn nữa".

Trẻ mầm non, học đường là giai đoạn phát triển nhảy vọt về trí lực, thể chất, tâm sinh lý. Trẻ bắt đầu khám phá bản thân, không ngừng phá vỡ các rào cản, mở rộng mối quan hệ và tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xã hội.

"Đây chính là "khoảng trống miễn dịch" trong cuộc đời khi trẻ bị lãng quên các mũi vắc xin nhắc quan trọng, trong khi nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh gia tăng. Những di chứng, tổn thương phải đối mặt do bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn này có thể để lại hậu quả suốt cuộc đời trẻ", BS Chính chia sẻ.

Thực tế hiện nay, tại một số nước phát triển hoặc một số trường quốc tế, trẻ chỉ đủ điều kiện đến trường khi được xác nhận đã tiêm hoặc uống những loại vắc xin quan trọng theo quy định.

Bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, mỗi người cần được tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh phù hợp. Trẻ em mẫu giáo, tiểu học và các cấp học tiếp theo đều cần được tiêm như cúm, phế cầu, sởi-quai bị-rubella, bạch hầu-ho gà-uốn ván, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu, vắc xin HPV phòng các bệnh lý đường sinh dục và ung thư ở nam và nữ.

Tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh giúp trẻ an toàn đến trường. Ảnh: Khánh An

Tiêu biểu như vắc xin HPV đang được rất nhiều phụ huynh "săn lùng" bởi vì các bệnh do HPV ngày càng đa dạng hơn, số lượng nhiều hơn, nguyên nhân do giới trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm và không an toàn ngày càng tăng.

BS Chính cho biết, trẻ học đường dù đã phát triển đầy đủ về mặt tâm sinh lý nhưng nhiều trẻ không được giáo dục giới tính đầy đủ, thiếu kiến thức và nhận thức về nguy cơ mắc bệnh, khiến khả năng lây nhiễm khá cao. Nguy hiểm hơn, các bệnh do virus HPV rất đa dạng như: ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo ở nữ giới; ung thư dương vật ở nam giới; ung thư vòm họng, ung thư hậu môn, sùi mào gà,... ở cả hai giới.

"Phụ huynh nên đưa trẻ đến VNVC để được bác sĩ khám sàng lọc, tìm hiểu lịch sử tiêm chủng và tư vấn loại vắc xin phù hợp. Hiện VNVC đang có đầy đủ các loại vắc xin: Gardasil 9/Gardasil phòng các bệnh do virus HPV; Vaxigrip Tetra (Pháp)/Influvac Tetra (Hà Lan) phòng cúm; Boostrix/Adacel phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván; Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn; Imojev/Jevax/JEEV phòng viêm não Nhật Bản… Đặc biệt, VNVC có nhiều chương trình ưu đãi như ưu đãi giá combo, giá lẻ, trả góp các gói vắc xin đến 12 tháng, giúp phụ huynh khó khăn, đông con tiết kiệm và an tâm phòng bệnh cho con", BS Chính nhấn mạnh.