Tin tưởng trước thông tin mua đất tái định cư giá rẻ mà Nguyễn Thị Lệ Hoa đưa ra, 3 người ở Đà Nẵng bị lừa đảo, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng.

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Lệ Hoa đã sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có khả năng mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá thấp nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, thông qua mối quan hệ quen biết với bà L.T.M.D., ông T.D.H. và anh L.T.Đ. (cùng trú TP Đà Nẵng), Hoa nhiều lần giới thiệu có nguồn đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ trên địa bàn thành phố, cần tìm nhà đầu tư “xuống tiền”.

Để tạo lòng tin, Hoa quay video các khu đất, gửi hình ảnh những người được giới thiệu là cán bộ làm công tác giải tỏa, đền bù và chuyển các nội dung tin nhắn Zalo mang tên “Sở tài chính” thể hiện việc trao đổi về giá đất. Tin tưởng các thông tin trên, 3 bị hại đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản cho Hoa để nhờ mua đất.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định trong năm 2025, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã nhận của 3 bị hại tổng số tiền 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện việc mua đất như cam kết mà liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, né tránh, không hoàn trả số tiền đã nhận, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán đất với giá thấp bất thường so với thị trường, nhất là các trường hợp quảng bá có “quan hệ nội bộ”, “suất ưu tiên”, “đất giải tỏa”, “đất tái định cư”, “đất thanh lý”...

Ngoài ra, người dân cần chủ động kiểm tra tính pháp lý của bất động sản, xác minh thông tin tại cơ quan có thẩm quyền và chỉ thực hiện giao dịch khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý. Đồng thời, không nên tin vào các thông tin quảng cáo hoặc cam kết miệng về khả năng mua đất giá rẻ thông qua các mối quan hệ cá nhân để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.