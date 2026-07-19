Khám xét căn hộ của Sùng Thị Hoản SN 2000, thu giữ hơn 1,3 kg vàng: Hé lộ chiêu lừa khiến nhiều tiệm vàng sập bẫy

Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam sản xuất, tiêu thụ vàng giả để lừa bán cho các tiệm vàng, thu giữ hơn 1,3 kg vàng giả và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên sản xuất và tiêu thụ vàng giả để lừa bán cho các tiệm vàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng trên địa bàn Hải Phòng bị các đối tượng lừa bán số trang sức giả với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, nhóm này hoạt động liên tỉnh, thường thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt chủ cửa hàng.

Đến ngày 25/6/2026, khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tại tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), cùng hai công dân Trung Quốc là CHEN ZHIZHI (SN 1988) và TANG LIANG (SN 1987).

Văn phòng Cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Sùng Thị Hoản (SN 2000) tại Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai và thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả, nhiều trang sức giả, điện thoại di động cùng tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng hợp kim đồng và volfram phủ một lớp vàng mỏng để chế tác thành trang sức, sau đó mang đến các tiệm vàng giả vờ bán nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, đường dây này được xác định đã gây án tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.