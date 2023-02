Sao Việt lên đồ dự concert quốc tế: Phương Ly - Chi Pu đọ dáng 'bốc', Thùy Tiên - Phương Nga 'hiền' bất ngờ

Cuối năm 2021, Chi Pu từng gây sốt khi tham dự Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds tổ chức bởi 88rising. Cô đã có bức ảnh để đời với CL tại sự kiện này. So với 1 CL ăn mặc kín mít với áo phao oversized thì Chi Pu lại rất táo bạo và gợi cảm bên mẫu áo crop top cu-out ôm sát khoe eo thon, ngực đầy đốt mắt người nhìn