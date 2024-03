Sao Việt bị lợi dụng cắt ghép trên gameshow: Loạt Hoa - Á hậu bị tấn công, nam rapper vướng chỉ trích nặng nề

Là người của công chúng, sao Việt phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến hành động, phát ngôn, hình ảnh trong mỗi lần xuất hiện trước khán giả. Thế nhưng đôi khi nghệ sĩ cũng rơi vào những "tai bay vạ gió" vì bị động trong việc kiểm soát nội dung lên sóng trên các gameshow.

Dù hiểu rõ bản chất của những chương trình giải trí là mang đến cái nhìn thực tế, không gian thư giãn cho công chúng qua những "cú twist" hay nội dung mới lạ, thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc các chương trình, các trang mạng xã hội có quyền ngang nhiên lợi dụng nghệ sĩ, biến họ thành nạn nhân bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi những phát ngôn hay câu chuyện đã bị bóp méo. Một số sao Việt không chịu ngồi im mà phải chọn cách "xù lông" đáp trả vì bị cắt ghép định hướng sai, không chia sẻ trọn vẹn câu chuyện trên sóng dẫn đến người xem có những đánh giá tiêu cực.

Lê Dương Bảo Lâm từng vướng tranh cãi bơ khách mời vì chương trình cắt sóng

Trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm gây ấn tượng là người mang đến những "miếng hài" khuấy động không khí và có khả năng kết nối tốt với mọi người xung quanh. Thế nhưng, trong tập có YouTuber Phúc Mập tham gia, nam diễn viên lại vướng tranh cãi vì bị cho là ngó lơ, thái độ với khách mời. Phúc Mập được xếp chung đội Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy, thế nhưng bộ 3 không có quá nhiều tương tác. Thậm chí, khán giả còn soi được nhiều khoảnh khắc nam YouTuber cố gắng bắt chuyện với Lê Dương Bảo Lâm nhưng không được hồi đáp.

Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã phải lên tiếng nói rõ thực hư sự việc với công chúng. Anh Nam khẳng định không hề có thái độ bơ Phúc Mập mà ngược lại còn thường xuyên tập những tình huống để khách mời tham gia vào câu chuyện.

Lê Dương Bảo Lâm cho rằng phía chương trình đã cắt đi những khoảnh khắc trò chuyện đó khiến khán giả có cái nhìn sai lệch, nghĩ rằng anh "ra vẻ" với Phúc Mập. "Nói có sách, mách có chứng", Lê Dương Bảo Lâm đăng video trò chuyện với Phúc Mập trong hậu trường. Cả hai có màn giao tiếp "song ngữ" vui vẻ, khiến cả dàn cast phải bật cười.

Lê Dương Bảo Lâm từng bị nói khó chịu, ngó lơ khi chung đội với Phúc Mập

Nam diễn viên phải lên tiếng giải thích là chương trình cắt đi những đoạn vui vẻ của cả 2 nên mới gây ra hiểu lầm như thế

Anh Thư đối mặt với việc "râu ông nọ cắm cằm bà kia" trong The Face Vietnam

Sau nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí, siêu mẫu Anh Thư tạo nên cơn sốt khi góp mặt ở The Face Vietnam, đối đầu với Kỳ Duyên - Minh Triệu, Vũ Thu Phương. Khi chương trình đã kết thúc, Anh Thư mới hé lộ những góc khuất ít người biết. Nữ siêu mẫu cho biết trước khi bấm máy đã trao đổi với nhà sản xuất, cô đồng ý cắt gọt các phát ngôn hay hành động để chương trình hấp dẫn, đạt hiệu quả tốt. Thế nhưng, Anh Thư lại rất bức xúc và khó chịu khi ekip xử lý những cảnh quay "râu ông nọ cắm cằm bà kia" để khơi mào drama, khiến khán giả hiểu sai hoàn toàn cục diện câu chuyện.

Cụ thể, Anh Thư cho biết trong tập 2, ở thử thách đầu tiên thì cô, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều ở một phe. Đó là lúc ba huấn luyện viên không đồng tình với cách hành xử của Vũ Thu Phương trong chuyện quay chai để quyết định đội thi trước. Tuy nhiên, nhà sản xuất lại đưa tình tiết này xuống sau, đẩy một tình tiết khác lên trước để khán giả cảm giác Anh Thư và Vũ Thu Phương về cùng một nhóm để làm khó đội Kỳ Duyên - Minh Triệu.

Anh Thư tiết lộ phần cãi nhau của các huấn luyện viện ở phần quay hình hiện đã được cắt gọn không đúng diễn biến thực tế

"Tôi không biết cắt dựng như thế nào thì tôi và Vũ Thu Phương về một phe, trong khi thực tế Vũ Thu Phương là người tôi rất dè chừng", nữ siêu mẫu chia sẻ. Anh Thư cho biết khi đồng ý tham gia show thực tế thì "dám chơi dám chịu" nhưng có những chuyện đi quá giới hạn chấp nhận. Sau sự việc cắt dựng không đúng sự thật, cô đã làm việc lại với nhà sản xuất để đưa ra phương án xử lý hợp lý hơn.

Anh Thư không hài lòng với việc nhà sản xuất dựng nên một kịch bản khiến người xem hiểu sai tính chất sự việc

Hoa hậu Khánh Vân cũng là "nạn nhân" của cắt ghép nội dung tạo drama

Khánh Vân từng tham gia chương trình thực tế Vietnam Why Not, cô vướng tranh cãi vì liên tục đưa ra đáp án sai với những câu hỏi kiến thức đơn giản. Không chỉ thể, team của Khánh Vân còn dính thị phi khi trả lời câu hỏi: "Ai là người giả trân nhất?" mà chương trình đưa ra. Khi đó, Hoàng Thuỳ bất ngờ bị gọi tên dù chỉ xuất hiện ở 1 tập. Lý do đội Khánh Vân đưa ra là lúc quay hình Hoàng Thùy rất mệt và yếu trong thử thách nhà phao, nhưng sau đó lại phủ nhận trước camera: "Yếu hả? Không có đâu nha".

Thời điểm tham gia show thực tế này, hình ảnh của Khánh Vân bị ảnh hưởng tiêu cực, mất thiện cảm với công chúng. Nàng hậu từng phản pháo đầy ẩn ý bằng một status cực căng: "Cắt dựng một chút thì vui, cắt dựng nhiều quá thì không vui gì. Xin cảm ơn". Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đăng tải, Khánh Vân đã xoá dòng status bức xúc này khỏi trang cá nhân.

Khánh Vân từng lên tiếng tỏ thái độ khi bị cắt dựng quá nhiều ngay thời điểm Vietnam Why Not đang chiếu

Hoàng Thuỳ từng đáp trả căng với ekip Miss Universe Vietnam

Vào tháng 6/2021, Fanpage của Miss Universe Vietnam đăng tải lại 1 phần thi trong tập 4 ở mùa giải 2019. Dù chỉ là tình huống giả định giữa Á hậu Hoàng Thùy, nam khách mời cùng các thí sinh nhưng khi đăng lại đã mất chữ "Tình huống giả định".

Sau khi clip này được chia sẻ và trở nên viral, Hoàng Thuỳ gặp nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì netizen chưa hiểu chuyện cho rằng cô gay gắt với đàn em, không biết nói tiếng Anh mà cũng đòi dạy người khác... Ngay lập tức, Hoàng Thuỳ đã lên tiếng làm căng và yêu cầu ekip nên làm rõ vấn đề, tránh làm hình ảnh nghệ sĩ xấu đi trong mặt công chúng. CEO Bảo Hoàng - lúc đó đại diện của Miss Universe Vietnam đã phải lên tiếng xin lỗi Hoàng Thuỳ vì sự cố này.

Hoàng Thuỳ đáp 1 chọi 1 ngay dưới bài đăng của Miss Universe Vietnam để thể hiện sự không hài lòng vì clip thiếu phần ghi chú "Tình huống giả định"

Bảo Hoàng giải thích: "Tôi cũng rút kinh nghiệm khi video bản gốc là phiên bản ngang để chiếu cho TV & YouTube nên có phần chú thích bên phải là 'Tình huống giả định' giúp khán giả hiểu được việc khách mời diễn theo tình huống. Trong quá trình biên tập lại để chiếu trên Facebook, team đã cắt thành khung vuông để phù hợp với tiêu chuẩn xem trên điện thoại, làm cắt mất dòng chữ 'Tình huống giả định'.

Đây là sơ sót về khâu kĩ thuật nhưng dẫn đến nhiều khán giả không hiểu đây là tình huống giả định và có những bình luận ảnh hưởng đến Thùy và khách mời. Việc này tôi cũng đã đứng ra đại diện để xin lỗi Thùy và ngay lập tức cho gỡ video này xuống và rút kinh nghiệm lại với team quản lý truyền thông".

CEO Bảo Hoàng phải đứng ra xin lỗi Hoàng Thuỳ

Đỗ Hà bị nói hành xử chưa đúng mực với đàn anh

Trong hành trình làm nghề tính đến thời điểm hiện tại, Đỗ Thị Hà hiếm hoi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Bởi lẽ nàng hậu từng vướng chỉ trích vì bị nhận xét nói năng cộc lốc, không có chủ ngữ - vị ngữ với các tiền bối khi xuất hiện trong chương trình Ăn Đi Rồi Kể vào giữa năm 2021. Không chỉ thế, lúc đó Đỗ Hà còn bị soi cách đeo khẩu trang không hợp quy chuẩn khi dịch bệnh Covid -19 diễn biến còn phức tạp.

Tuy nhiên, thực tế chương trình đã được ghi hình trước đó rất lâu, tại thời điểm đợt dịch mới chưa bắt đầu. Ngoài ra, cách nói chuyện khá nhanh của Đỗ Thị Hà, cộng với việc cắt ghép của show cho vừa thời lượng cũng góp phần khiến mọi người hiểu lầm cách diễn đạt của Hoa hậu. Thực tế, Đỗ Hà có thái độ rất nhẹ nhàng, từ tốn và lịch sự với những đàn anh.

Đỗ Thị Hà cũng từng là "nạn nhân" khi làm khách mời show thực tế

Thái San bức xúc, vội lên tiếng vì sợ ảnh hưởng hôn nhân đồng nghiệp

Trong một chương trình có Ngọc Lan - Quốc Thuận làm MC, ca sĩ Thái San xuất hiện với vai trò khách mời nhưng khi lên sóng anh đã phải tức tốc lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch liên quan đến mối quan hệ với Hà Phương. Theo đó, nam ca sĩ cho biết anh nói rất nhiều nhưng bị chương trình cắt đi những thông tin, từ khoá quan trọng khiến khán giả hiểu sai câu chuyện. Thái San bức xúc vì hành động này của nhà sản xuất đã làm anh rơi vào tình huống khó xử với Hà Phương và chồng.

Thái San từng lên tiếng: "Khi quay chương trình ấy, tôi có nói rất dài nhưng khi dựng lên lại bị cắt. Câu nói của tôi bị cắt mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nên ý nghĩa câu nói không được trọn vẹn. Đặc biệt càng không có chuyện tôi nói Hà Phương có tình cảm gì với tôi mà hoàn toàn ngược lại. Tức là tôi có tình cảm, yêu thầm Hà Phương hồi những năm 1990. Nhưng vì chương trình phát sóng gây hiểu lầm nên tôi phải đính chính vì sợ ảnh hưởng đến gia đình Hà Phương. Bản thân tôi rất tôn trọng gia đình của Hà Phương".

Thái San cũng là nạn nhân của việc bị chương trình cắt ghép nội dung không phù hợp

Hành trình rực rỡ cắt sóng không hợp lý, khiến Negav bị chỉ trích vì thái độ với Trường Giang

Gần đây nhất phải kể đến câu chuyện của Negav và Trường Giang. Theo đó, trong Hành trình rực rỡ các nghệ sĩ sẽ trải lòng trước câu hỏi thích và không thích đồng nghiệp nào sau thời gian dài làm việc chung. Dù là em út trong dàn nghệ sĩ, nhưng Negav thẳng thắn chia sẻ: "Em nghĩ là anh chị nào cũng thấy được chuyện này, từ mấy chặng đầu tiên thì em không thoải mái với anh Giang...".

Khi đó, chương trình cắt sóng ngay đoạn này trong trailer, kèm theo 1 vài phân cảnh mặt Trường Giang "xịt keo" khiến Negav bị chỉ trích vì thái độ với đàn anh. Nhiều người cho rằng nam rapper có cách hành xử không khéo léo, việc công khai "tố" tiền bối trên sóng truyền hình như thế là không nên. Phải đến khi tập này được phát sóng đầy đủ thì Negav mới được minh oan.

Dàn sao cũng giật mình khi Nagev nói không thích Trường Giang trên sóng truyền hình

Clip: Negav từng gây tranh cãi vì gọi thẳng tên Trường Giang và thừa nhận không thoải mái khi làm việc chung

Tuy nhiên, câu nói trọn vẹn của nam rapper lại không hề mang ý xấu hay drama, Negav chia sẻ: "Em nghĩ là anh chị nào cũng thấy được chuyện này, từ mấy chặng đầu tiên thì em không thoải mái với anh Giang. Em biết chắc chắn là anh muốn giúp đỡ em, em cũng muốn thay đổi bản thân để làm tốt nhất có thể. Nhưng em vốn là người mới tinh, khi vô chương trình lớn rồi được gặp mấy anh chị nên em rất thiếu kinh nghiệm.

Một ngày nọ, anh Giang gọi em và gửi cho em một cái clip, đó là một bài học gì đấy về cách khi mình nói chuyện thì mọi người đều lắng nghe mình. Ảnh gửi cho em xong còn nói: 'Mày mà không phát triển đừng nói chuyện với tao nữa'. 2 anh (Trường Giang - Lê Dương Bảo Lâm - PV) là người khiến em muốn thay đổi tất cả trong cuộc đời luôn chứ không phải riêng show này. Em muốn gửi đến anh Giang một điều là mặc dù đến cuối chương trình em vẫn chưa làm thật sự rất tốt nhưng sau này lỡ em và anh có gặp lại thì em sẽ là phiên bản tốt nhất để anh tự hào".

Thực tế, Negav đang dành lời cảm ơn cho Trường Giang nhưng chương trình chỉ cắt câu đầu khiến khán giả hiểu sai về mối quan hệ của cả hai

Thời điểm đó, chương trình cũng nhận cơn sóng bức xúc từ khán giả vì cho rằng ekip đã cắt ghép không hợp lý, cố tình tạo drama để chiêu trò câu view. Việc làm này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Negav trong mắt khán giả.

Thấy "sóng gió" chưa nguôi được, Negav phải lên tiếng: "Anh Giang rất là dễ thương. Mọi người bị hiểu lầm, lúc đó anh nói như vậy nhưng về sau anh rất yêu thương và hỗ trợ tôi. Anh Giang lúc nào cũng thúc đẩy, chỉ cho tôi nói. Có những khi tôi mệt không nói chuyện nổi luôn nhưng luôn kêu: 'Nói đi Negav, không thôi không có hình bây giờ'. Khi chương trình phát sóng, có những đoạn nhìn anh Giang hơi nghiêm túc thôi chứ anh rất dễ thương. Mọi người xem thì mỗi người một ý nhưng tôi chỉ muốn nói không có chuyện gì hết, anh Giang luôn thương và nâng đỡ tất cả mọi người".