Sao Việt 8 năm "tìm" con mới thành công, giờ cho con học trường xịn xò, học phí quá bất ngờ

Mới đây, diễn viên Kha Ly chia sẻ clip đến trường dự giáng sinh cùng con gái. Cô viết: "Phụ huynh đến trường dự Giáng sinh cùng con gái mà núp lùm không à, cái cảm giác lần đầu được làm phụ huynh đi dự sinh hoạt lớp của con nó vui và hạnh phúc làm sao. Giáng sinh của Lita khi còn là sinh viên lớp mầm".

Được biết, để làm mẹ, nữ diễn viên đã trải qua một hành trình gian nan. Thậm chí, nữ diễn viên từng nghĩ mình không có được cơ hội. Kha Ly cho biết, bé Lita thừa hưởng nét đẹp từ cả hai bên nội ngoại. "Bé giống ba nhiều hơn về tổng thể, nhưng khi cười hay khóc thì giống mẹ, nhất là đôi mắt long lanh y hệt tôi", cô nói.

Diễn viên Kha Ly

Được biết, nữ diễn viên cho con theo học tại một trường mầm non song ngữ nổi tiếng ở TP.HCM.

Chương trình học được xây dựng theo chuẩn EYFS (Early Years Foundation Stage – Anh Quốc), hướng tới việc nuôi dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ trong những năm đầu đời. Thông qua 7 lĩnh vực học tập cốt lõi, trẻ được học hỏi một cách tự nhiên, cân bằng giữa kiến thức, kỹ năng và cảm xúc.

Trường cung cấp 2 lộ trình học linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu và tốc độ phát triển riêng của con.

Chương trình Song ngữ Oxford – Oxford Bilingual Program: Chương trình lấy Chương trình Quốc tế Oxford làm trụ cột, tập trung vào 4 môn học cốt lõi gồm: Sức khỏe toàn diện, Ngữ văn Anh, Toán Quốc tế và Khoa học,. Bên cạnh đó, chương trình kết hợp giáo trình ngữ âm Floppy’s Phonics. Song song với học thuật, trẻ còn được tham gia chương trình Phát triển Tài năng.

Chương trình Tiếng Anh Oxford – Oxford English Program: Chương trình được thiết kế nhằm phát triển toàn diện cho trẻ thông qua 7 lĩnh vực phát triển quan trọng, dựa trên các chủ đề học tập của chương trình Oxford.

Với chương trình học chất lượng cùng cơ sở vật chất 5 sao, nhưng học phí của trường được đánh giá vô cùng hợp lý. Cụ thể: Mức học phí hàng năm từ 133,8 triệu đồng đến 155,8 triệu đồng, tuỳ độ tuổi. Mức phí này chưa bao gồm tiền suất ăn, đồng phục, sách, cơ sở vật chất, nhập học...

Không áp lực chuyện con phải nối nghiệp bố mẹ

Khi được hỏi về chuyện có cho con theo nghệ thuật nối nghiệp bố mẹ, Kha Ly nói cô và chồng quan niệm muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. "Khi con lớn lên, tôi sẽ tôn trọng sở thích của con chứ không ép buộc bé", cô chia sẻ.

Thanh Duy - chồng Kha Ly cũng nói anh không bắt ép mà quan trọng là sở thích của bé. Nam diễn viên cũng không mong cầu gì ngoài việc con ngoan ngoãn, có ý chí phấn đấu và hướng thiện. "Nếu con theo nghề, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình để bé vững vàng hơn", anh cho hay.

Việc để con cái phát triển theo sở thích và năng lực của bản thân, thay vì chỉ đi theo những con đường đã được định sẵn, sẽ giúp bé phát triển toàn diện hơn cả về tinh thần lẫn năng lực cá nhân. Mỗi đứa trẻ có thể có những khả năng và đam mê khác nhau, nên nếu ép buộc bé theo một nghề nghiệp mà bé không thực sự yêu thích, không chỉ làm giảm đi sự sáng tạo và động lực mà còn có thể gây ra những áp lực tâm lý lớn.

Quan điểm này cũng phản ánh một sự tin tưởng lớn vào khả năng tự nhận thức và quyết định của con cái. Dĩ nhiên, khi lớn lên, con cái có thể sẽ cần đến sự hướng dẫn của cha mẹ, nhưng nếu từ nhỏ đã được tự do thể hiện bản thân và được tôn trọng, khả năng con sẽ tự tìm ra con đường riêng phù hợp với mình sẽ cao hơn nhiều.