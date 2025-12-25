Lộ trình du học Singapore sau THPT - Chương trình Dự bị và Cao đẳng tại Học viện Quản lý Singapore (SIM)

Lộ trình du học sau THPT tại SIM Global Education Singapore

Singapore từ lâu đã trở thành điểm đến du học hàng đầu cho sinh viên Việt Nam nhờ chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế, môi trường an toàn, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí địa lý thuận tiện. Sau khi tốt nghiệp THPT, việc chọn lộ trình học tập phù hợp là bước đệm quan trọng để xây dựng nền tảng học thuật vững chắc và hướng tới các chương trình đại học danh tiếng.

Thay vì phải đối mặt với yêu cầu đầu vào khắt khe của các trường đại học quốc tế, các chương trình Dự bị (Foundation) và Cao đẳng (Diploma) tại Học viện Quản lý Singapore (SIM) trở thành giải pháp thực tế, linh hoạt và là bước đệm vững chắc được công nhận toàn cầu. Đây là con đường giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập cần thiết để chuyển tiếp suôn sẻ vào các chương trình cử nhân của các đối tác quốc tế.

Chương trình dự bị và cao đẳng tại SIM giúp tiết kiệm thời gian và chi phí (Nguồn ảnh: SIM)

Chương trình Dự bị SIM - Bước khởi đầu đến giáo dục toàn cầu

Chương trình Dự bị SIM kéo dài 6 tháng, được thiết kế cho sinh viên cần củng cố kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào các chương trình Cao đẳng. Khóa học tập trung phát triển các năng lực học thuật quan trọng như viết luận, nghiên cứu, tư duy phản biện và thuyết trình. Sinh viên cũng được hướng dẫn các phương pháp học tập hiệu quả, giúp làm quen với môi trường giáo dục quốc tế và trang bị nền tảng vững chắc cho việc học nâng cao.

Hiện tại, SIM triển khai chương trình Dự bị trong hai lĩnh vực chính: Công nghệ thông tin và Quản lý. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ đủ năng lực và tự tin để chuyển tiếp trực tiếp vào chương trình Cao đẳng tương ứng, sẵn sàng cho hành trình học tập chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.

SIM hiện đang triển khai chương trình Dự bị CNTT và Quản lý (Nguồn ảnh: SIM)

Chương trình Cao đẳng SIM – Xây dựng nền tảng học thuật và sự nghiệp vững chắc

Chương trình Cao đẳng tại SIM kéo dài từ 12 đến 15 tháng, tương đương hoàn thành năm nhất Đại học, được thiết kế thực hành cao, kết hợp lý thuyết với các tình huống sát thực tế. Sinh viên theo học Cao đẳng SIM được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn và tự tin chuyển tiếp thẳng vào năm thứ hai chương trình cử nhân tại các đại học đối tác.

Các ngành học đa dạng bao gồm Công nghệ thông tin, Kinh doanh Quốc tế, Nghiên cứu quản lý, Tài chính Ngân hàng và Kế toán, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động toàn cầu. Sinh viên còn được hưởng lợi thế miễn giảm tín chỉ và chuyển tiếp trực tiếp vào năm thứ hai các trường đại học đối tác danh tiếng Anh, Mỹ và Úc, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí học tập đáng kể.

Lê Nguyễn Phương Linh, cựu sinh viên Greenfield School, từng nhận học bổng 50% chương trình Cao đẳng về Quản lý - Diploma in Management Studies (DMS) tại SIM, chia sẻ: "Chương trình DMS tại SIM là bước đệm lý tưởng giúp tôi xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh và xác định rõ hướng đi phù hợp trong tương lai. Tính liên kết toàn cầu tại SIM cũng giúp tôi mở rộng tầm nhìn và giao lưu với bạn bè quốc tế." Câu chuyện của Phương Linh là minh chứng rõ ràng cho lộ trình phát triển sự nghiệp toàn diện mà SIM mang lại.

Lựa chọn lộ trình Dự bị hay Cao đẳng?

Quyết định chọn chương trình Dự bị hay Cao đẳng phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng học thuật, năng lực tiếng Anh và mục tiêu cá nhân của từng sinh viên. Nếu chưa tự tin về kỹ năng học tập hoặc ngoại ngữ, khóa Dự bị 6 tháng sẽ giúp củng cố nền tảng vững chắc. Ngược lại, với GPA tốt và IELTS từ 5.5 trở lên, chương trình Cao đẳng là lựa chọn lý tưởng để rút ngắn lộ trình lên đại học.

SIM giúp sinh viên tiếp cận các trường đại học hàng đầu và mở ra triển vọng nghề nghiệp (Nguồn ảnh: SIM)

Dù theo học lộ trình nào, sinh viên đều có cơ hội tiếp cận các đại học hàng đầu và mở rộng triển vọng nghề nghiệp quốc tế. Với hơn 140 chương trình chất lượng cao, mạng lưới đối tác toàn cầu và hệ thống hỗ trợ toàn diện, SIM giúp sinh viên Việt Nam trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tự tin bước vào môi trường học thuật và nghề nghiệp toàn cầu. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, SIM tiếp tục khẳng định sứ mệnh "hướng tới việc học suốt đời", mang đến những chương trình tối ưu cho thế hệ trẻ.

