Sao phim “Sex and the city” U40 vẫn xinh đẹp, quyến rũ, tiết lộ 2 bí quyết cực đơn giản để giữ dáng

Kat Dennings (sinh năm 1986), hiện 38 tuổi, là một diễn viên xinh đẹp, tài năng. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong các quảng cáo trên truyền hình. Kinh nghiệm đóng quảng cáo từ năm 10 tuổi đã giúp Kat có bước đột phá lớn ở mảng diễn xuất.

Kat từng đảm nhận vai khách mời trong series phim truyền hình đình đám của đài HBO - Sex and the city. Trong tập phim "Hot Child in the City", Kat vào vai Jenny Brier, 13 tuổi, con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny là người đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa, trị giá hàng triệu đô la của mình.

Sau “Sex and the city”, Kat cũng tham gia nhiều dự án phim khác như Raising Dad, 2 Broke girls, Thor: The Dark World, WandaVision, Thor: Love and Thunder,... Kat cũng từng giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải thưởng Crystal Reel.

Kat Dennings từng đóng vai khách mời trong phim "Sex and the city". (Ảnh: ABC News)

Kat luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng quyến rũ. Sao phim “Sex and the city” chia sẻ cô luôn tự tin vào vóc dáng của mình. Kat cũng từng khẳng định cô sẽ không ép bản thân mình phải duy trì vóc dáng để phù hợp với hình mẫu của các diễn viên Hollywood.

Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, Kat lại quyết định giảm cân giữ sáng. Cô cho biết, bản thân giảm cân để trở thành phiên bản khỏe mạnh và cân đối hơn. Để làm được điều này, Kat Dennings đã áp dụng 2 bí quyết cực đơn giản khi ăn uống.

Kat Dennings tự tin vào vóc dáng của bản thân. (Ảnh: Instyle, Primetime Emmy Awards)

2 bí quyết đơn giản giúp sao phim “Sex and the city” duy trì vóc dáng

Ngừng ăn vặt

Kat tiết lộ với người hâm mộ rằng cô rất thích đồ ăn và thường xuyên ăn vặt, đặc biệt là khi ở phim trường. Tuy nhiên, thói quen ăn uống vô độ đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe và vóc dáng của cô. Do đó, Kat quyết định loại bỏ các món ăn vặt ra khỏi chế độ ăn của mình.

“Tôi thường ăn kẹo khi cảm thấy buồn chán ở nơi làm việc, ăn uống vô độ mỗi khi căng thẳng, ăn vặt vào ban đêm,... Tuy nhiên, tôi muốn bắt đầu nỗ lực kiểm soát việc ăn uống để cải thiện sức khỏe khi tuổi tác tăng lên”, sao phim “Sex and the city” nói.

Kat Dennings quyết định loại bỏ các món ăn vặt ra khỏi chế độ ăn của mình để giảm cân và giữ dáng. (Ảnh: Pinterest)

Theo các chuyên gia y tế, đồ ăn vặt chẳng hạn như bánh quy, kẹo... được đóng gói sẵn là nguồn cơn gây tăng cân, béo phì. Nguyên nhân là do các thực phẩm này thường chứa nhiều calo, đường, chất béo bão hòa, muối và các chất phụ gia. Không chỉ gây tăng cân, thường xuyên tiêu thụ đồ ăn vặt còn có thể có thể gây ra một số vấn đề như thiếu hụt dinh dưỡng, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư hoặc chứng rối loạn ăn uống.

Lựa chọn các thực phẩm lành mạnh

Ngoài việc loại bỏ thói quen ăn vặt, Kat Dennings cũng nỗ lực chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh. Nữ diễn viên chuyển sang chế độ ăn với các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Bữa ăn lành mạnh của Kat thường được nấu từ các loại thực phẩm như gạo lứt, cà rốt, cà chua, các loại đậu,...

Kat Dennings cũng đã chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh, ăn các thực phẩm có nguồn gốc thực vật để tăng cường sức khỏe. (Ảnh: Reddit, Pinterest)

Các thực phẩm có nguồn gốc thực vật thường chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các loại rau củ và trái cây có thể cung cấp các vitamin A, C, D, E và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Các loại đậu như đậu gà, đậu pinto, đậu lăng, đậu đen, đậu nành cũng chứa hàm lượng protein chất lượng cao, folate và chất chống oxy hóa, đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thường giàu chất xơ. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, từ đó giúp mọi người hạn chế tiêu thụ quá nhiều thức ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Các chất dinh dưỡng này có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Mộc Miên