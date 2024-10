Sao phim "Sex and the city" tung clip hậu trường hài hước, hóa ra dùng sản phẩm này để dưỡng da

Mới đây, sao phim "Sex and the city" Kristin Davis (59 tuổi) đăng một clip hậu trường hài hước, trong đó cho thấy cô đang sử dụng một sản phẩm rất đặc biệt cho làn da của mình.



Kristin, người vào vai Charlotte trong phim "Sex and the city", nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng gợi cảm. Nhờ vai diễn trong "Sex and the city", Kristin đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin Davis vào vai Charlotte trong phim "Sex and the city".

Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết cô đang trong quá trình quay phần ba cho phim "And Just Like That..." – serie phim truyền hình tiếp nối "Sex and the city".

Kristin Davis trong bộ ảnh mới nhất chụp cho tạp chí Rouge Fashionbook.

Kristin Davis trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi U60.

Sao phim "Sex and the city" tung clip hậu trường hài hước

Trong clip hậu trường đăng ngày 16/10 vừa qua, Kristin hé lộ một phương pháp đặc biệt cô dùng để chăm sóc làn da của mình.

Clip hài hước bắt đầu khi một nhân viên trong đoàn làm phim gõ cửa phòng nghỉ của Kristin. Khi cánh cửa mở ra, nhân viên này hỏi: "Kristin, cô đã sẵn sàng chưa?".

Sao phim "Sex and the city" lúc này đang nằm trên ghế sofa, đắp mặt nạ rất thư thái. Tuy nhiên, khi thấy nhân viên đoàn làm phim, Kristen lập tức đứng dậy, trả lời: "Chắc chắn rồi. Tôi đã sẵn sàng. Đi thôi".

Sau đó, Kristen đi ra khỏi phòng với sự ngỡ ngàng của nhân viên. Lý do là vì nữ diễn viên vẫn đang đeo mặt nạ.

Clip tiếp tục khi Kristin bước ra ngoài hành lang và nói: "Tôi đã sẵn sàng cho cảnh quay". Nữ nhân viên đoàn phim hỏi lại lần nữa, không giấu được nụ cười: "Cô chắc chứ?".

Kristin đáp: "Chắc, chúng ta sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Hãy bắt đầu thôi".

Cuối clip, sao phim "Sex and the city" nhận ra mình đang đi chân đất. "Có lẽ tôi cần một đôi giày, nhưng thôi, đi quay đã", cô nói.

Sao phim "Sex and the city" tung clip hậu trường hài hước.

Đoạn clip hài hước có hơn 16.500 lượt thích. Kristin viết chú thích: "Tôi có quên gì không nhỉ?", dường như ám chỉ việc cô quên tháo mặt nạ trước khi ra set quay.

Rất nhiều khán giả đã bình luận dưới clip của Kristin. Một người viết: "Hahaha, chiếc mặt nạ này có thể được sử dụng cho một tập phim đáng sợ".

Người khác nói đùa: "Cần gì makeup khi bạn đã có mặt nạ".

Người thứ ba chia sẻ: "Tôi nghĩ tôi cần sản phẩm đó cho khuôn mặt của mình".

Phương pháp chăm sóc da đặc biệt của sao phim "Sex and the city"

Có thể thấy chiếc mặt nạ Kristin sử dụng là mặt nạ ánh sáng đỏ của thương hiệu HigherDOSE.

Trên website chính thức của mình, HigherDOSE giới thiệu: "Mặt nạ ánh sáng đỏ HigherDOSE là thiết bị trị liệu kết hợp công nghệ LED ánh sáng đỏ và LED hồng ngoại gần trong một thiết kế sáng tạo – được tạo ra với mục đích hướng đến lối sống bận rộn của bạn".

"Liệu pháp ánh sáng là phương pháp điều trị nhẹ nhàng, không xâm lấn, mô phỏng các bước sóng trẻ hóa cấp thấp có trong ánh sáng mặt trời tự nhiên. Phương pháp điều trị thư giãn và hiệu quả này làm ấm da, cải thiện tâm trạng và tăng cường vẻ rạng rỡ tự nhiên của bạn", HigherDOSE viết. "Chỉ sau một lần điều trị, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống. Chào mừng đến với khoản đầu tư làm đẹp tốt nhất của bạn".

Mặt nạ ánh sáng đỏ của thương hiệu HigherDOSE.

Bên dưới, HigherDOSE cũng liệt kê các lợi ích chính của sản phẩm có giá 349 USD (khoảng 8,8 triệu đồng):

- Giảm nếp nhăn

- Tăng cường collagen và elastin

- Giảm mẩn đỏ và làm bừng sáng da

- Tăng cường tâm trạng và chống lại ánh sáng xanh.

Phương pháp điều trị thư giãn và hiệu quả này làm ấm da, cải thiện tâm trạng và tăng cường vẻ rạng rỡ tự nhiên của bạn, HigherDOSE cho biết.

Liệu pháp ánh sáng đỏ là gì?

Theo trung tâm y tế Cleveland Clinic (Mỹ), liệu pháp ánh sáng đỏ là phương pháp điều trị sử dụng mức ánh sáng đỏ thấp để cải thiện vẻ ngoài của làn da, như giảm nếp nhăn, sẹo, mẩn đỏ và mụn trứng cá.

Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu nhỏ đã được tiến hành để tìm hiểu hiệu quả của liệu pháp ánh sáng đỏ đối với các mục đích sức khỏe và làm đẹp. Kết quả của một số nghiên cứu cho thấy một số hứa hẹn, nhưng hiệu quả đầy đủ của liệu pháp ánh sáng đỏ vẫn chưa được xác định.

Theo Cleveland Clinic, liệu pháp ánh sáng đỏ có thể có tác dụng đối với làn da bằng cách:

- Kích thích sản xuất collagen, tạo nên cấu trúc, độ bền và độ đàn hồi cho da.

- Tăng sản xuất nguyên bào sợi, thứ tạo ra collagen.

- Tăng lưu thông máu đến mô.

- Giảm viêm trong tế bào.

Nếu bạn quan tâm đến liệu pháp ánh sáng đỏ, hãy hỏi bác sĩ xem đây có phải là lựa chọn phù hợp cho vấn đề về da của bạn không.