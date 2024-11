Sao phim "Sex and the city" có vóc dáng thon gọn ở tuổi 52, mỗi ngày đều làm 1 việc từ sáng sớm

Geri Halliwell sinh năm 1972, hiện 52 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Anh. Geri nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc pop nổi tiếng Spice Girls.

Ngoài ra, Geri cũng từng thử sức với vai trò diễn viên khi tham gia diễn vai khách mời trong series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO - “Sex and the city” mùa 6.

Trong phim, Geri đóng nhân vật Phoebe, là bạn của nhân vật chính Samantha (do Kim Cattrall thủ vai). Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi trong “Sex and the city” nhưng Geri cũng đã gây ấn tượng với khán giả nhờ dáng người thon nhỏ, quyến rũ, cơ bụng săn chắc.

Ngoài vai diễn khách mời trong phim "Sex and the city", Geri cũng tham gia nhiều dự án phim khác chẳng hạn như: Fat Slags, Kẻ lập dị 2, You lucky dog,...

Geri Halliwell là thành viên của nhóm nhạc pop nổi tiếng Spice Girls. (Ảnh: GQ Italia)

Đến nay, dù đã bước sang tuổi 52 nhưng Geri Halliwell vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Amazing, Geri cũng đã tiết lộ cách cô giữ gìn vóc dáng và sức khỏe của bản thân.

Bí quyết giúp sao phim “Sex and the city” giữ gìn vóc dáng

Geri sống cùng chồng và các con ở Oxfordshire, Anh. Tại đây, cô cũng đã xây dựng một trang trại, chuồng ngựa và khu cưỡi ngựa.

Geri tiết lộ: "Tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một chuyến cưỡi ngựa vào sáng sớm, trước khi tôi đi làm hoặc ra ngoài”.

Geri cho biết cô cưỡi ngựa hàng ngày. Thói quen cưỡi ngựa mang lại cho cô nhiều lợi ích sức khỏe.

Geri Halliwell thường xuyên cưỡi ngựa vào sáng sớm. (Ảnh: Mirror)

Theo Geri, cưỡi ngựa giống như một bài tập toàn thân. Khi cưỡi ngựa, cơ thể sẽ sử dụng nhiều nhóm cơ, chẳng hạn như cơ chân, cơ mông, cơ liên sườn, cơ bụng, cơ lưng để giữ thăng bằng trên lưng ngựa, từ đó giúp tăng cường sức mạnh tổng thể, cải thiện tư thế cũng như vóc dáng, giúp cơ bắp săn chắc và dẻo dai. Thói quen này cũng giúp Geri sở hữu vóc dáng hoàn hảo đáng kinh ngạc ở độ tuổi 52.

Geri Halliwell sở hữu vóc dáng thon gọn, mảnh mai dù đã ngoài 50 tuổi. (Ảnh: Cannes Film Festival 2023, British Academy Film Awards 2023)

Ngoài ra, cưỡi ngựa cũng đem lại một số lợi ích sức khỏe khác bao gồm cải thiện khả năng phối hợp, giúp đốt cháy calo để giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Trong một nghiên cứu của Đại học Texas A&M, các nhà nghiên cứu tập trung vào năng lượng tiêu hao trong quá trình cưỡi ngựa. Cụ thể, cưỡi ngựa trong 45 phút có thể đốt cháy tới 200 calo. Ngoài ra, hành động kéo dây cương khi cưỡi ngựa cũng có thể đốt cháy gần 7 calo/phút trong toàn bộ thời gian cưỡi ngựa.

Geri Halliwell luôn xinh đẹp, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trên báo chí. (Ảnh: Grazia daily, Business Insider)

Theo hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, cưỡi ngựa cũng tương đương như một bài tập thể dục, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Theo đó, nửa giờ cưỡi ngựa tương đương với một bài tập cardio với cường độ vừa phải giúp giảm huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cưỡi ngựa ngoài trời cũng tạo điều kiện cho người tham gia hít thở không khí trong lành, từ đó giúp xua tan mệt mỏi, thư giãn và cải thiện tâm trạng. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc dành 10 đến 15 phút để cưỡi ngựa có thể làm tăng endorphin (một loại hormone hạnh phúc, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái) và làm giảm cortisol (một loại hormone kiểm soát căng thẳng và hưng phấn).

Mộc Miên