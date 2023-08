Sao phim “Người tình ánh trăng” không ăn cơm suốt 7 năm

Trang Allkpop ngày 31-8 thông tin rằng Lee Jun-ki xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt của sô "You Quiz on The Block" của kênh tvN.

Sau thành công của phim "Hoàng đế và anh hề", Lee Jun-ki không ngừng nỗ lực để chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình bằng nhiều loại vai khác nhau. Anh đã tạo được chú ý bởi nhiều vai diễn trong các phim sau này.

Lee Jun-ki bật mí với MC của chương trình rằng anh ăn tàu hũ thay thế cơm và các loại thực phẩm làm từ bột

Lee Jun-ki luôn tự thân đóng những cảnh nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Anh chia sẻ rằng muốn được đánh giá như một diễn viên đa năng, chinh phục khán giả bằng khả năng của chính bản thân mình. Anh lo ngại nếu sử dụng diễn viên đóng thế sẽ làm giảm bớt sự thú vị của khán giả, mất đi độ chân thật trong cảnh quay.

Nam diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ rằng đã không ăn cơm, không ăn bột trong suốt 7 năm qua để đóng phim hành động dễ dàng hơn. "Đó là bí quyết riêng mà tôi đã nhận ra được khi tham gia nhiều cảnh hành động. Trong 1, 2 năm đầu, tôi chịu đựng cảm giác khó chịu khi kiêng gạo, bột nhưng về sau lại cảm thấy rất tốt. Cơ thể tôi nhẹ nhàng, dễ di chuyển hơn trước rất nhiều" - Lee Jun-ki chia sẻ.

Thay cho cơm và bột, anh đã dùng tàu hũ là nguồn thực phẩm chính. Nhiều tranh luận trái chiều xoay quanh chia sẻ của Lee Jun-ki. Một số khán giả cho rằng anh trở nên gầy gò, trông không khỏe mạnh như thời gian trước.



Tuy nhiên, một số cho rằng nếu thực phẩm thay thế đủ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và nam diễn viên vẫn khỏe mạnh theo các đánh giá từ y tế thì việc ăn kiêng của anh cũng ổn.

Lee Jun-ki đã tham gia nhiều phim trong đó có " Người tình ánh trăng "