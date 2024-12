Sao nữ U50 phim "Sex is Zero" mê khoe body, thích mặc bikini bế con

Ham So Won nổi tiếng nhờ phim "Sex is Zero" (2002), từng là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Ở độ tuổi đôi mươi, cô là mỹ nhân gợi cảm được yêu thích ở một số nước châu Á. Những năm gần đây, cô lại là sao nữ tai tiếng của làng giải trí Hàn Quốc vì dùng chuyện đời tư để tạo chiêu trò gây chú ý.

Nhưng dù Ham So Won có bị ghét như thế nào thì khán giả vẫn không thể phủ nhận việc cô vẫn trẻ trung và gợi cảm ở tuổi 48. Mỗi khi mỹ nhân phim "Sex is Zero" đăng tải hình ảnh khoe thân hình lên mạng xã hội vẫn nhận được sự quan tâm của không ít khán giả.

Ham So Won gắn liền với hình tượng sexy từ thời mới đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương và được biết đến nhiều hơn qua phim "Sex is Zero". Cô thường xuất hiện trong nhiều bộ ảnh, clip quảng cáo với tạo hình nóng bỏng, mặc bikini phô diễn hình thể.

Body của mỹ nhân phim "Sex is Zero" được yêu thích vì sự săn chắc, đẫy đà và nước da ngăm khỏe khoắn.

Điều đáng kinh ngạc là Ham So Won đã duy trì cân nặng 48kg trong vòng 20 năm. Ngay cả khi đã sinh nở và hiện tại đang gần chạm mốc 50 tuổi, thân hình của cô vẫn cực kỳ mảnh mai, thậm chí có phần "mỏng" hơn thời trẻ.

Ham So Won có sở thích chụp ảnh trước gương khi mặc bikini. Cô thường chọn những bộ bikini nhỏ, dây mảnh để phô diễn tối đa cơ thể.

Ham So Won thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân cách giữ dáng cũng như chế độ ăn để duy trì cân nặng, sắc vóc ở tuổi U50. Mỹ nhân phim "Sex is Zero" thường viết nhật ký ăn kiêng, liệt kê những thứ mình đã ăn để kiểm soát tình trạng cân nặng của bản thân.

Ngoài tập thể dục thì Ham So Won còn tăng tần suất vận động bằng cách thường leo cầu thang thay vì đi thang máy.

Mỹ nhân "Sex is Zero" cũng thường xuyên đăng ảnh vừa bế con, vừa tạo dáng trước gương trong bộ bikini.

Dù bị ghét vì tai tiếng nhưng Ham So Won vẫn được khen có ngoại hình trẻ trung đáng mơ ước ở tuổi 48.