Sao nữ U50 phim "Sex is Zero" bất chấp lấy chồng kém 18 tuổi, nào ngờ nhận kết cục cay đắng

Ham So Won là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, sau đó nổi tiếng nhờ phim Sex is Zero. Không chỉ khán giả Hàn Quốc mà khán giả Trung Quốc và một số nước châu Á khác cũng biết đến mỹ nhân gợi cảm này.

Năm 2018, sao nữ phim "Sex is Zero" thông báo kết hôn với Trần Hoa - người đàn ông Trung Quốc kém cô 18 tuổi. Chuyện tình của cặp đôi chị em trở thành chủ đề bàn tán và nhận không ít lời đàm tiếu trên mạng xã hội. Chưa kể, mối quan hệ này còn vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía gia đình đàng trai. Ham So Won từng tiết lộ, bố chồng dọa đoạn tuyệt tình cha con với chồng cô nếu anh vẫn quyết tâm cưới. Nhưng bất chấp mọi ngăn trở, cả hai vẫn kiên quyết đến với nhau và gia đình hai bên cũng dần xuôi theo.

Sau khi kết hôn, chồng trẻ theo Ham So Won sang Hàn Quốc sống. Năm 2021, cặp đôi gây chú ý khi tham gia show thực tế Taste of Wife của TV Chosun. Khoảng cách tuổi tác của cặp đôi thu hút sự tò mò của khán giả về chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân của họ.

Trên chương trình, sao nữ phim Sex is Zero khiến nhiều người ngưỡng mộ khi phô trương cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tự hào khoe chồng là một thiếu gia giàu có. Không ít khán giả trầm trồ trước thông tin chồng Ham So Won là ông chủ công ty thời trang có hơn 100 nhân viên, sở hữu căn hộ và biệt thự ở Trung Quốc nhưng vẫn vì vợ mà ở lại Hàn Quốc sinh sống.

Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã bị bóc trần hành vi lừa dối khán giả, "phông bạt", ngụy tạo gia thế giàu có trên truyền hình. Trái với những lời khoe khoang của Ham So Won, chồng cô không phải là "phú nhị đại" mà chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường. Theo Ifeng, nhà tân hôn của vợ chồng nữ diễn viên là nhà thuê, căn biệt thự ở Cáp Nhĩ Tân là mượn họ hàng để quay hình chương trình.

Mỹ nhân phim Sex is Zero còn bị vạch trần đã nói dối về việc từng được một "ông trùm bất động sản" tên Trương Vỹ ở Bắc Kinh tặng biệt thự 4 tỷ won làm phí bồi thường chia tay. Theo truyền thông Trung Quốc, không có nhân vật nào như lời kể của Ham So Won trong giới kinh doanh bất động sản ở nước này.

Đầu năm 2023, gia đình sao Sex is Zero chuyển đến Việt Nam sinh sống. Ham So Won chuyển sang kinh doanh, đầu tư bất động sản, dạy tiếng Trung và tiếng Anh, còn chồng trẻ của cô thì làm streamer. Nữ diễn viên thường đăng tải những video cuộc sống đời thường lên mạng xã hội.

Tháng 8/2024, chồng trẻ đăng ảnh vết thương bầm tím trên mặt, tố Ham So Won đánh đập mình. Anh còn viết rằng bản thân đã rất mệt mỏi vì cuộc sống khổ sở trong mấy năm qua. Tuy nhiên bài đăng này nhanh chóng bị gỡ.

Không lâu sau đó, Ham So Won chính thức xác nhận cô và chồng trẻ đã làm thủ tục ly hôn từ tháng 12/2022. Nữ diễn viên nói rằng bản thân luôn phải gánh trách nhiệm vì là người lớn tuổi nhất nhà. Vợ chồng thường xảy ra cãi vã vì Ham So Won tính nóng nảy, còn chồng trẻ lại thích được chiều chuộng. Cả hai đã cố giấu chuyện chia tay cho đến lúc mọi thứ vỡ lở.

Tuy nhiên, hai người vẫn sống cùng nhau vì con gái chung. Thậm chí, sao nữ Sex is Zero còn nói nếu con gái muốn, cô sẽ tái hợp với chồng cũ.

Những năm qua, Ham So Won luôn nằm trong danh sách những người nổi tiếng bị ghét nhất làng giải trí Hàn Quốc. Nhiều khán giả thể hiện thái độ tẩy chay nữ diễn viên vì cô luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý, bất chấp việc tạo dư luận tiêu cực và bị chỉ trích dữ dội, miễn sao vẫn được nhắc tên trên truyền thông.