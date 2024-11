Diễn viên người Đức Heidi Klum (sinh năm 1973) là một người đẹp đa tài. Không chỉ thành công ở mảng diễn xuất, cô đồng thời là một siêu mẫu nổi tiếng, người dẫn chương trình, doanh nhân, nhà thiết kế thời trang và ca sĩ. Cô từng tham gia đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",...

Trong loạt phim "Sex and the City" đình đám, cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cuốn hút và nét đẹp thanh lịch, trẻ trung, nữ diễn viên đã chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Trong một buổi phỏng vấn, cô đã tiết lộ bí quyết để thăng hạng nhan sắc nhờ những mẹo làm đẹp dưới đây.

1. Sử dụng dầu gội em bé để rửa mặt

Trong một lần trả lời phỏng vấn, diễn viên Heidi Klum tiết lộ một phương pháp chăm sóc da khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Cô có một thói quen đặc biệt đó là không bao giờ dùng sữa rửa mặt để làm sạch da. Thay vào đó, nữ diễn viên sử dụng dầu gội dành cho em bé để làm sạch da mặt.

Theo quan điểm của cô, bất cứ sản phẩm nào tốt cho việc làm sạch da em bé cũng hoạt động tốt trên làn da của người lớn. Do các thành phần tự nhiên có trong những sản phẩm dành cho em bé sẽ không gây hại cho làn da mỏng manh của cô. Ngoài ra, cô cũng sử dụng thêm các loại dầu dưỡng da mặt và kem dưỡng ẩm ở bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da hàng ngày.

2. Sử dụng sản phẩm có chứa astaxanthin

Trong một cuộc phỏng vấn khác, siêu mẫu Heidi Klum chia sẻ bản thân cũng sử dụng các sản phẩm chứa astaxanthin tự nhiên để chăm sóc da và chống oxy hóa hàng ngày.

Hiệu quả của astaxanthin đã được kiểm chứng ngay từ những năm 1990. Khi đó, trong một báo cáo nghiên cứu, Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng sau tuổi 20, collagen của phụ nữ không còn tiếp tục tăng sinh và bắt đầu quá trình oxy hóa chậm.

Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng da trở nên vàng sậm và thô ráp, lỗ chân lông to, các nếp nhăn, vết nám tăng lên. Bên cạnh đó, da trở nên mọc mụn nhiều hơn và chảy xệ đều là kết quả của quá trình oxy hóa da. Vì vậy, để đạt được mục đích duy trì chất chống oxy hóa chuyên sâu, nữ diễn viên Heidi Klum đã sử dụng thêm sản phẩm có chứa astaxanthin giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung của làn da.

Theo nhiều nghiên cứu, astaxanthin có tác dụng chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do mạnh mẽ. Hiệu quả của astaxanthin tự nhiên trong việc loại bỏ các gốc tự do oxy cao hơn 50 lần so với β-carotene, gấp 150 lần so với proanthocyanidin, hơn 550 lần so với vitamin E, cao gấp 800 lần so với coenzym Q10,... Do đó, nhiều người cho rằng astaxanthin là "Vua của chất chống oxy hóa".

3. Chăm sóc cho làn da ở vùng chân thường xuyên

Ngoài ưu điểm về chiều dài, đôi chân của siêu mẫu Heidi Klum còn được nhiều người ngưỡng mộ nhờ sự căng bóng, mịn màng, không khuyết điểm. Để sở hữu được đôi chân vạn người mê như vậy, bên cạnh chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý, khoa học, nữ diễn viên cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết cho đôi chân của mình.

Bên cạnh đó, sau khi tẩy da chết, nữ diễn viên cũng sử dụng kem dưỡng ẩm và kem trị nám trộn đều theo tỷ lệ bằng nhau. Sau đó, cô thoa đều hỗn hợp này lên chân. Các hoạt chất chuyên dụng của kem dưỡng ẩm và kem trị nám sẽ giúp loại bỏ đi các sắc tố da không đều màu, giữ cho đôi chân của nữ diễn viên trwor nên căng mướt, bóng mịn. Nhờ vào sự kiên trì chăm sóc da ở đôi chân, dù đã 51 tuổi, nữ diễn viên vẫn sở hữu một đôi chân đẹp, dài không tì vết.