Sao nữ mới được khen đẹp như tiên tử lộ nhan sắc thật khiến netizen "vỡ mộng", còn diễn tệ hết chỗ nói

Thời điểm cuối năm 2023, nữ diễn viên Bạch Lộc đang vô cùng bận rộn khi có loạt phim chờ lên sóng, cũng như vừa gia nhập đoàn phim mới mang tên Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Vừa qua, cô nàng vừa gây sốt MXH với bộ ảnh tạo hình đầu tiên xinh lung linh, được khen như tiên nữ và đẹp nhất sự nghiệp từ trước đến nay. Thế nhưng giờ đây, loạt ảnh bắt chụp nhan sắc thật, không qua chỉnh sửa của nữ diễn viên đã được tung ra, gây nên làn sóng tranh cãi lớn.



Sáng 3/11, Sohu đăng tải bộ ảnh Bạch Lộc tham gia một cảnh quay của Bạch Nguyệt Phạn Tinh, cụ thể là khi nữ chính đang say rượu. Nhiều cư dân mạng giật mình khi nhan sắc của Bạch Lộc trong loạt ảnh "qua đường" này lại khác hẳn so với bộ ảnh đẹp nức nở trước đó. Không ít ý kiến cho rằng bộ ảnh đầu tiên đã qua chỉnh sửa, giờ đây trở nên thiếu thực tế so với nhan sắc "cam thường".

Ảnh cam thường gây thất vọng của Bạch Lộc

Đã vậy, diễn xuất của Bạch Lộc trong cảnh say rượu cũng không được đánh giá cao. Nhiều khán giả vẫn thất vọng với cách diễn nhăn nhó, "bẹo hình bẹo dạng" của Bạch Lộc khi diễn tả cảm xúc mè nheo, nức nở khi đang nửa mê nửa tỉnh. Trong clip do Sohu ghi lại, nữ diễn viên tỏ ra khá gượng gạo, nhăn nhó thiếu tự nhiên, không giống với một Bạch Lộc tự nhiên như trong các phim trước đó.

Diễn xuất của Bạch Lộc bị chê

Khán giả bình luận: - Thượng thần mà chưa thấy "thần" chỗ nào. - Không ai nói với cô Lộc là cách diễn nheo lại của cô trông già và xấu lắm à? Trường Nguyệt Tẫn Minh 1 phút nheo 800 lần đã muốn mệt rồi. - Thật sự Bạch Lộc đừng nên nhăn nhó nữa, ảnh hưởng nhan sắc mà diễn cũng không được tự nhiên. - Khác hẳn với bộ ảnh fan ca tụng trước đó. - Vẫn chưa thấy miếng Nguyệt Di nào của tui, phá nát hình tượng.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần, Bạch Nguyệt Phạn Tinh là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn, xoay quanh cặp đôi Bạch Thước và Phạn Việt. Đóng cặp với Bạch Lộc lần này sẽ là nam diễn viên Ngao Thụy Bằng. Hiện tại nội dung của nguyên tác vẫn chưa hoàn thành, từ đó khiến khán giả vô cùng tò mò.