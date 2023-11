Xuất hiện mỹ nam được khen "phản diện nóng bỏng nhất 2023", nhan sắc cân đẹp từ cổ trang đến hiện đại

Hiện tại bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon) vẫn đang thu hút khán giả mạnh mẽ, sở hữu rating cao bất ngờ dù là phần 2 của một siêu phẩm từng gây tiếng vang. Màn kết hợp của Lee Yoo Mi và Ong Seong Wu trong phim được đánh giá cao vì dễ thương, hài hước và trong trẻo, song thời gian gần đây cái tên gây chú ý nhất phim lại là nam phản diện.

Trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon, Byeon Woo Seok thủ vai Ryu Shi Oh - tổng tài của tập đoàn DooGo và cũng là nơi mà nữ chính Nam Soon đang điều tra vì nghi vấn làm ăn phi pháp. Nam Soon đã trà trộn thành công vào tập đoàn, thăng tiến làm thư ký thân cận và có được lòng tin của Shi Oh. Nếu ở những tập đầu, Shi Oh được khắc họa như một kẻ phản diện kiểu mẫu - nham hiểm, đen tối và lạnh lùng thì ở những tập sau, anh chàng lại khiến khán giả thích thú vì có nhiều khoảnh khắc "mềm nhũn", đáng yêu.

Phản diện Shi Oh xuất hiện cực ngầu

Nhờ sự xuất hiện của Nam Soon và Shi Oh cho thấy nhiều khía cạnh khác, thậm chí trở nên quyến rũ lạ thường dù có vai trò ác trong phim. Không ít khán giả đã trở nên phấn khích vì hình tượng cuốn hút, nóng bỏng của chàng phản diện, cùng với đó là ánh mắt khá nuông chiều dành cho cô nhân viên cấp dưới có phần "vô tri" của mình. Theo Koreaboo, Shi Oh được nhiều netizen gọi tên là "phản diện nóng bỏng nhất màn ảnh Hàn năm 2023". Ngoài ra, việc Shi Oh được thêm "đất diễn" đã giúp rating 2 tập 7 và 8 tăng cao, chạm mốc 8,4% trung bình toàn quốc và tiếp tục dẫn đầu trong ngày chiếu.

Shi Oh về sau bị Nam Soon làm cho "tan chảy"

Sinh năm 1991, Byeon Woo Seok bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn với công việc người mẫu. Nhờ ngoại hình nổi bật mà anh chàng có cơ hội đóng cameo một số phim hot như Tiên Nữ Cử Tạ, Người Tình Ánh Trăng... và đây cũng là bước đầu cho hành trình làm diễn viên của anh.

Byeon Woo Seok có thể được xem là trường hợp "nở muộn" khi anh bắt đầu diễn xuất khi đã 25 tuổi. Tuy vậy, với một người "tay ngang" thì Byeon Woo Seok lại được đánh giá cao về năng lực diễn xuất, ghi điểm ở cả hình tượng hiện đại lẫn cổ trang. Đặc biệt trong Hoa Nở Nhớ Trăng năm 2021, tạo hình cổ trang của Byeon Woo Seok còn có phần lấn át cả nam chính Yoo Seung Ho. Mặt khác về sau, vai diễn "tình đầu" của Kim Yoo Jung trong 20th Century Girl đã giúp tên tuổi của Byeon Woo Seok được biết đến rộng rãi hơn.