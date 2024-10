Sao nữ hàng đầu showbiz kiếm gần 700 tỷ đồng chỉ nhờ làm 1 việc

Theo Edaily, nữ diễn viên Kim Hee Ae đã tăng giá trị tài sản ròng thêm 38,1 tỷ won (695 tỷ đồng) từ việc kinh doanh bất động sản. Được biết "bà cả" Thế Giới Hôn Nhân đã mua 3 bãi đỗ xe ở khu vực giàu có Gangnam, Seoul vào năm 2006. Khu đất này rất gần con phố hàng hiệu Cheongdam-dong. Lúc đó, nữ diễn viên phải trả 11,9 tỷ won (217 tỷ đồng).

Đến năm 2020, Kim Hee Ae xây dựng tòa nhà mới trên khu đất này. Tòa nhà có 4 tầng hầm và 5 tầng mặt đất, là nơi đặt các thẩm mỹ viện và cửa hàng đồ hiệu. Tầng hầm thứ 3 và thứ 4 được sử dụng làm bãi đỗ xe và văn phòng quản lý. Giá thị trường của tòa nhà này giờ đây đã lên đến 50 tỷ won (912 tỷ đồng), mang lại cho Kim Hee Ae khoản lợi nhuận khoảng 38,1 tỷ won (695 tỷ đồng) trong 18 năm. Vì bất động sản này rất gần các con phố sang trọng nên giá trị của nó sẽ tiếp tục tăng, từ đó Kim Hee Ae đảm bảo nguồn thu nhập từ việc cho thuê.

Kim Hee Ae lãi 710 tỷ đồng từ khối bất động sản tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc

Sinh năm 1967, Kim Hee Ae bắt đầu diễn xuất từ năm 1983, sau 1 thời gian làm mẫu ảnh nghiệp dư. Tới những năm 1990, dù không quá nổi tiếng nhưng cô cũng được xếp vào hàng biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn, bên cạnh những cái tên như Lee Young Ae, Lee Mi Yeon, Kim Hye Soo, Lee Seung Yeon... Tuy nhiên, khác với những mỹ nhân đẹp chuẩn Hàn còn lại, Kim Hee Ae lại nổi bật khi sở hữu nhan sắc gợi nhớ đến những mỹ nhân Hong Kong cổ điển, rất thanh lịch và thuần khiết.

Bên cạnh nhan sắc gây chú ý thì diễn xuất của Kim Hee Ae cũng vô cùng đáng nể. Cô có sự nghiệp phim ảnh ấn tượng trong thập niên 90 với hai tác phẩm đình đám là Beyond The Mountains (1991) và Sons And Daughters (1992). Đặc biệt, vai nữ chính trong Sons And Daughters đã giúp cô nhận về giải thưởng danh giá Daesang đầu tiên năm 1992. Thêm vào đó, hai bộ phim này cũng giúp cô trở thành cây hái ra tiền của đài MBC trong nửa đầu thập niên 90. Cũng từ đây, sự nghiệp của Kim Hee Ae chỉ có tiến chứ không lùi, gần như mọi tác phẩm mà cô đóng chính đều đạt tiếng vang lớn, không có rating ấn tượng hay doanh thu cao thì cũng tạo được tiếng vang trên truyền thông, mạng xã hội.

Những bộ phim như Perfect Love, My Husband's Woman, A Wife's Credential, Secret Love Affair... giúp Kim Hee Ae luôn duy trì được sức hút của mình trong mỗi giai đoạn cuộc đời, suốt 3 thập kỷ. Tới năm 2020, Kim Hee Ae có cú bứt phá ngoạn mục với bom tấn lừng danh Thế Giới Hôn Nhân . Tác phẩm được liệt vào hàng biểu tượng của dòng phim nói về chuyện ngoại tình những năm gần đây với rating cao ngất, sau 4 năm vẫn đứng vị trí top 1 BXH rating đài cáp Hàn với con số ấn tượng là 28,4%.

Sắc vóc đỉnh cao của "bà cả" Thế Giới Hôn Nhân ở tuổi 57

