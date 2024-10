Sao nữ giàu nhất Sex and the City vẫn cho con trai mặc quần áo cũ, dạy 3 con 1 điều mà nhiều cha mẹ thường bỏ qua

Bộ phim Sex and the City của đài HBO từng tạo nên cơn sốt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho lối sống của phụ nữ trên toàn thế giới kể từ khi lên sóng vào năm 1998. Bộ phim đã đưa dàn diễn viên chính Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon trở thành siêu sao, triệu phú nhờ cát-xê và và các hợp đồng quảng cáo.

Sarah Jessica Parker thủ vai biên tập Carrie Bradshaw trong phim được cho là sao nữ giàu nhất Sex and the City khi sở hữu khối tài sản 200 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng). Nữ diễn viên nhận được 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) cho 3 mùa đầu tiên của "Sex and the City", khoảng 1 triệu USD/tập (25 tỷ đồng) và mức cát-xê tăng lên ngưỡng 3,2 triệu USD/tập (80 tỷ đồng) từ mùa 4 khi Sarah đóng vai trò sản xuất phim.

Sarah Jessica Parker

Ngoài ra cô còn có công ty chuyên sản xuất các chương trình truyền hình, gương mặt đại diện cho một số thương hiệu và kinh doanh giày cao gót, nước hoa. Chỉ trong năm 2010, nữ diễn viên đã kiếm được 18 triệu USD (452 tỷ đồng) nhờ vào việc bán nước hoa.

Sarah Jessica Parker có hôn nhân viên mãn hơn 2 thập kỷ bên chồng là nam diễn viên Matthew Broderick cùng 3 con. Gia đình cô đang sống tại căn biệt thự giá 34,5 triệu USD ở thành phố New York (Mỹ).

Giàu có là vậy nhưng Sarah Jessica Parker lại cho con trai James Wilkie mặc quần áo cũ của những người anh họ lớn hơn hoặc mua đồ đã qua sử dụng cho cậu bé. “Sau khi xem một bộ phim về thời trang nhanh, tôi đã thay đổi quan điểm về quần áo. Tôi thích mua đồ secondhand ở chợ trời, các cửa hàng đồ vintage và cho con trai mặc áo phông, áo len đã qua sử dụng. Tôi chỉ mua quần hoặc giày mới cho con, vì cỡ chân mỗi người là khác nhau”, nữ diễn viên Sex and the City nói.

Thời trang đời thường giản dị của Sarah Jessica Parker và con trai

Sarah Jessica Parker cho biết cô muốn các con mình hiểu được giá trị của đồng tiền, cần làm gì để kiếm tiền đạt được những điều mình mong muốn thay vì trông chờ vào bố mẹ. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã được dạy rằng mẹ không phải lúc nào cũng đủ khả năng mua thứ cô mong muốn. Vậy nên Sarah cũng áp dụng điều này khi nuôi dạy con trai James Wilkie và cặp song sinh Marion Loretta và Tabitha Hodge.

Cô muốn các con trân trọng những thứ mình đang có, từ việc được ăn ngon, có điều kiện đi học và những trải nghiệm thú vị đến việc được sống trong một ngôi nhà đủ tiện nghi, được yêu thương và cảm thấy an toàn. "Tôi muốn các con khao khát và biết mình phải làm gì để có những điều đó, thay vì coi nó là hiển nhiên”, Sarah cho biết.

Nữ diễn viên cho rằng nếu bản thân cô được nuôi dạy như một đứa trẻ có nhiều đặc quyền, cô sẽ không thể trở thành con người như hiện tại. Vậy nên Sarah Jessica Parker luôn muốn các con hiểu họ sẽ không được hưởng lợi từ thành công của bố mẹ và phải tự lập.

Những quan điểm về dạy con khác của ngôi sao Sex and the City cũng được nhiều phụ nữ trên thế giới học hỏi. Sarah Jessica Parker dù bận rộn vẫn đích thân đưa các con tới trường mà không cần bảo mẫu hay vệ sĩ nào, sẵn sàng giảm bớt công việc để tập trung nhiều thời gian cho gia đình. Cô cũng để các con tự quyết định chế độ ăn mình mong muốn, thay vì cấm hoàn toàn một loại thực phẩm cụ thể nào.

"Khi tôi có con gái, tôi không muốn các con bị giới hạn chế độ ăn uống như mẹ hay cảm thấy ghét bỏ bất cứ loại thực phẩm nào cả. Tôi tôn trọng khẩu vị khác nhau của con và cơ thể chúng. Bạn không thể ép con mình ăn thứ chúng không thích. Tôi hy vọng các con luôn giữ được niềm vui mỗi khi ăn ngon”, nữ diễn viên Sex and the City nói.

Theo FoxNews