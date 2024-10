5 trường công chất lượng cao có học phí "top đỉnh" nhất Hà Nội: Đứng đầu là ngôi trường ở quận Đống Đa

Sáng 4/10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua học phí năm học 2024-2025 của 19 trường công chất lượng cao, tự chủ tài chính. Trong đó có nhóm công lập tự chủ tài chính gồm hai trường là Mầm non Linh Đàm, THPT Hoàng Cầu; nhóm chất lượng cao gồm 17 trường: Mầm non Đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non Đô thị Việt Hưng, Mầm non Việt Bun, Mầm non B, Mầm non Việt Triều Hữu nghị, Mầm non Mai Dịch, Tiểu học Nam Từ Liêm, Tiểu học đô thị Sài Đồng, Tiểu học Tràng An, Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, Trung học cơ sở Cầu Giấy, Trung học cơ sở Thanh Xuân, Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên, Trung học cơ sở Lê Lợi, Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Trung học phổ thông Lê Lợi.

Mức học phí của các trường này dao động từ 1,81 - 6,1 triệu đồng/tháng. 5 trường có học phí cao nhất là:

- Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa - 6,1 triệu đồng/tháng;

- Mầm non Việt Triều Hữu nghị - 5,1 triệu đồng/tháng đối với Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần);

- Mầm non đô thị Việt Hưng - 5,1 triệu đồng/tháng đối với Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần);

- Mầm non 20-10 - 5,1 triệu đồng/tháng;

- Mầm non đô thị Sài Đồng - 5,1 triệu đồng/tháng đối với Nhà trẻ 12-18 tháng.

Trường có học phí thấp nhất là Trung học phổ thông Hoàng Cầu - 1,81 triệu đồng/tháng đối với Khối 10, 11 và 1,97 triệu đồng/tháng đối với Khối 12.

Học sinh THPT Phan Huy Chú - Đống Đa trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Về THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, ngôi trường có mức học phí đắt nhất, được biết tổng diện tích sử dụng của trường là 9.245,5m2. Gồm trên 1.837m2 xây dựng và 7.408m2 sân, vườn và đường đi. Trường có 28 phòng học cho 28 lớp học cả ngày. Diện tích là 60.4m2/phòng. Đảm bảo mỗi buổi cho một lớp học. Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng theo chuẩn, an toàn. Mỗi lớp đều có màn hình LCD, trang trí, khẩu hiệu, loa nhắc việc, cây nước lavie. Ngoài ra trường có phòng thực hành bộ môn, phòng học đa năng, phòng tin học, thư viện, phòng y tế, phòng thể chất trong nhà, căng tin, khu để xe,...

Về chương trình học, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đảm bảo chương trình của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, học sinh còn được học Văn hóa đọc, kỹ năng sống, chương trình Tin học văn phòng thế giới MOS, Tiếng Anh tăng cường do giáo viên Bản ngữ dạy. HS được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng nhiều hình thức.

– Sau 3 năm học ở trường, HS được thi để công bố đầu ra trình độ Tin học văn phòng, trình độ Tiếng Anh, chứng chỉ Kỹ năng sống và một số chứng chỉ khác theo chuẩn Quốc tế.

– Có 1 lớp song ngữ Anh – Nhật dành cho những học sinh đã được học tiếng Nhật ở THCS.

Nhiều năm qua, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đạt được không ít thành tích cao trong giảng dạy, có thể kể đến như: Năm 2013, được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia; năm 2015 được công nhận là trường Chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội; nhiều năm đứng trong top 10 các trường THPT công lập có điểm chuẩn cao nhất; nhiều năm có học sinh tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế: 01 Huy chương Đồng kỳ thi tin học MOSWC thế giới; 01 giải Nhì kỳ thi HSG quốc gia, là một trong 3 trường THPT không chuyên của Hà Nội ba năm liên tiếp có học sinh lọt vào vòng thi HSG quốc gia…

Chính vì vậy, mỗi năm trường đều có lượng lớn học sinh cạnh tranh nộp hồ sơ tuyển sinh. Năm 2024, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 em, chia làm 10 lớp; trong đó xét tuyển theo học bạ là 150 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm chuẩn là 250 chỉ tiêu. Điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm vào lớp 10 là 41,25 điểm.