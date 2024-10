9 giây đẹp như "xé truyện" bước ra giúp nữ sinh nhận về 10 triệu view

Tập quân sự là một hoạt động không thể thiếu sau khi lên đại học. Tại Trung Quốc, tân sinh viên cũng sẽ có 1 tháng tập quân sự ngay sau khi nhập học không lâu. Kỳ học đặc biệt này mệt thì có mệt nhưng vui thì cũng vui vô cùng, bởi lẽ ngoài việc rèn luyện vất vả, các bạn sinh viên còn có thêm nhiều hoạt động bên lề thú vị khác để tham gia, trong đó có các sự kiện trình diễn thời trang với model là chính các tân sinh viên với ngoại hình nổi bật.



Mới đây, netizen Trung Quốc đang lan truyền một đoạn clip ngắn quay lại cảnh đi catwalk của một nữ sinh trong kỳ học quân sự. Clip chỉ dài 9 giây song giây nào cũng khiến người xem xuýt xoa lên xuống.

9 giây bước đi đẹp như "xé truyện" của nữ sinh

Dù diện trang phục là váy đuôi cá rất khó di chuyển nhưng nữ sinh lại không hề nao núng, những bước đi của cô nàng vô cùng tự tin, cuốn hút. Nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip không hề rõ mặt, chỉ nhìn thấy vóc dáng cao ráo ấn tượng, thế nhưng như vậy đã đủ làm mọi người ngẩn ngơ. Đoạn clip này hot đến độ đã thu về hơn 970k lượt thả tim và hơn 10 triệu lượt view.

Sự tự tin cùng vóc dáng nổi bật của nữ sinh khiến ai cũng ấn tượng

"Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, có khác gì củ khoai tây không trời", "Huhu, coi clip mà mình tự động lắp mặt Địch Lệ Nhiệt Ba vô luôn", "Thực sự kinh diễm! Khoảnh khắc này chắc chính bạn nữ trong clip cũng không bao giờ quên", "Đúng là đi catwalk với nhảy latin đều cần nhất là sự tự tin"…, cư dân mạng bình luận.

Được biết, chủ nhân của 9 giây bước đi đẹp như "xé truyện bước ra" này có tên là Chúc An Lam, đến từ Thượng Hải (Trung Quốc). Nữ sinh hiện đang là sinh viên Đại học Hạ Môn, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Đoạn clip thực chất đã được quay từ tháng 9/2023, thời điểm Chúc An Lam còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Hạ Môn.

Chủ nhân của đoạn clip tên là Chúc An Lam

Cô nàng sở hữu chiều cao cùng thần thái chuẩn người mẫu

Nhờ chiều cao nổi bật 1m75 cùng gương mặt sắc sảo, thần thái cool ngầu miễn chê, Chúc An Lam đã được chọn làm một trong những thành viên của team model, tham gia trình diễn catwalk tại sự kiện kết thúc kỳ quân sự. Ngoài sự kiện lần đó, nữ sinh này cũng thường góp mặt trong các buổi trình diễn thời trang khác do trường hoặc khoa tổ chức.

Trên trang cá nhân của mình, Chúc An Lam thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những bộ ảnh cô nàng đi chụp lookbook hoặc làm mẫu ảnh tự do và nhận về lượng like đáng kể. Dưới đây là một số hình ảnh như vậy, cùng xem nhé!

Dù làm thêm ở tiệm cafe thì trông nữ sinh vẫn siêu cuốn hút