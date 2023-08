Sao nữ bị chê bai nhan sắc nhiều nhất hiện tại: Kém xinh lại thêm vóc dáng nhỏ con chẳng hợp vai?

My Lovely Boxer (Chuyện Tình Đấm Bốc) đang là bộ phim có rating thấp nhất truyền hình Hàn thời điểm hiện tại. Sau 2 tuần lên sóng, con số chỉ dừng lại ở mốc 1,6%, thành tích quá khiêm tốn so với một bộ phim chiếu trên đài lớn. Phim khai thác chủ đề thể thao, vốn không phải đề tài được nhiều khán giả Hàn quan tâm. Thêm vào đó, kịch bản phim cũng không đủ hấp dẫn để giữ chân người xem.

Ngoài kịch bản, sau khi phim lên sóng, khán giả còn không mấy hào hứng với sự xuất hiện của nữ chính là tân binh sinh năm 1999 - Kim So Hye. Trong phim, cô vào vai Lee Kwon Sook, một cựu vận động viên quyền anh, từng được mệnh danh là thiên tài đánh đâu thắng đó, sự nghiệp vẻ vang ngay từ năm 17 tuổi. Tuy nhiên, chẳng biết vì biến cố gì, Lee Kwon Sook lại bất ngờ giải nghệ và "mất tích" suốt 3 năm.

Sau khi phim lên sóng 4 tập đầu tiên, khán giả có không ít ý kiến tiêu cực xoay quanh nữ diễn viên trẻ. Về diễn xuất, ngoài việc thỉnh thoảng hay trợn mắt ra thì nhìn chung cô thể hiện tương đối tốt vai diễn của mình. Thế nhưng về diện mạo, cô lại mất điểm trong mắt khán giả. Nhiều bình luận trái chiều cho rằng Kim So Hye hơi nhỏ con, khá gầy so với vai diễn một vận động viên quyền anh. Nhất là trong những phân cảnh nhân vật Kwon Sook lên sàn đấu, trông Kim So Hye giống một... "cô nhóc" đang học chơi thể thao.

Không chỉ vóc dáng bị chê là hơi nhỏ con, nhan sắc của Kim So Hye cũng không được đánh giá cao. Thậm chí khi xuất hiện bên cạnh nam chính Lee Sang Yeob, Kim So Hye có phần lép vế hơn hẳn về diện mạo. So với nữ phụ Ha Seung Ri, Kim So Hye lại càng kém nổi bật. Ngoài ra, việc vào vai một vận động viên cũng khiến cho Kim So Hye phải xuất hiện với tạo hình đơn giản, tóc tai chải gọn, gương mặt ít phấn son, điều này càng khiến ngoại hình của cô bị mất điểm trong mắt người xem.

Nguồn ảnh: KBS