Cặp đôi lộ cảnh hôn “nét căng”, chemistry ngập tràn nhưng netizen cật lực phản đối vì không ưa nhà gái?

Dự án phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân hiện đang là cái tên được nhiều khán giả mong chờ. Sau khi những hình ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi được tung ra, khán giả càng hóng hơn bao giờ hết khi có thể thấy được sự chỉn chu của dự án.

Mới đây nhất, hình ảnh tình tứ đầu tiên của hai diễn viên chính được leak ra ngoài. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi khoá môi vô cùng tình cảm. Được biết nguyên tác của bộ phim vốn không có nhiều loveline vậy mà khi lên phim, chưa gì đã có cảnh hôn “cháy màn hình”. Dù chỉ là một bức ảnh nhưng khán giả đã choáng ngợp trước chemistry của hai người. Cảnh hôn được đánh giá là rất đẹp, đủ tình tứ mà không bị thô. Chênh lệch chiều cao vừa phải giữa Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ cũng mang đến cảm giác couple.

Cảnh hôn đẹp là vậy nhưng bên cạnh những bình luận tích cực lại có không ít khán giả cật lực phản đối vì… ghét nữ chính. Điền Hi Vi vốn dĩ diễn không thực sự tốt, hiện cô còn đang bị cho là phá nát bộ phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bởi màn thể hiện của mình.

Thêm vào đó, lý do lớn nhất khiến khán giả không ưa Điền Hi Vi là bởi cô dính không ít lùm xùm trong quá khứ. Cô từng bị tố là cố tình dẫn dắt dư luận mắng Lý Lan Địch; thường xuyên đá xoáy các ngôi sao khác khi trả lời phỏng vấn cho tạp chí; có ý định cướp vai diễn của Triệu Lộ Tư; thậm chí còn bị bạn học tố từng bắt nạt học đường,… Quá nhiều lùm xùm trong quá khứ khiến Điền Hi Vi tham gia phim nào cũng bị khán giả ghét bỏ.

