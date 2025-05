10. Park Eun Bin - Castaway Diva

Trong Castaway Diva, Park Eun Bin hóa thân thành Seo Mok Ha cô gái nuôi mộng làm ca sĩ nhưng bị kẹt ở trên đảo hoang suốt nhiều năm. Khi được trở lại thế giới hiện đại, cô bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ dang dở bằng chính nghị lực và giọng hát đầy cảm xúc. Bên cạnh lối diễn tinh tế, Park Eun Bin còn gây ấn tượng mạnh khi để mặt mộc gần như toàn bộ phim, lột tả trọn vẹn sự trong trẻo, chân thực của nhân vật. Vẻ đẹp tự nhiên của Park Eun Bin còn khẳng định đẳng cấp "nữ thần mặt mộc" thế hệ mới của màn ảnh Hàn.

9. Ahn Eun Jin - Người Yêu Dấu 2

Trong bộ phim Người Yêu Dấu 2, Eun Jin hóa thân vào vai Jung In - một y tá ở vùng quê, có tình yêu dai dẳng với người đàn ông từng bỏ rơi cô. Điều tạo nên thành công cho Eun Jin là chấp nhận để mặt mộc hoàn toàn trong nhiều phân cảnh quan trọng. Không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ, gương mặt mộc của Ahn Eun Jin vẫn toát lên vẻ trong trẻo, thuần khiết, phù hợp hoàn hảo với hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, trầm lặng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Ngoài đời, Ahn Eun Jin cũng nhiều lần gây ấn tượng vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng đầy cuốn hút.

8. IU - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Em gái quốc dân IU luôn nằm trong top những mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng khi khán giả vẫn không khỏi sững sờ khi chứng kiến vẻ đẹp tự nhiên của IU trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Để hóa thân vào cô gái sống giữa vùng nông thôn, IU đã hoàn toàn không trang điểm, để lộ gương mặt mộc với những đường nét thanh tú, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của một người con gái chân chất, gần gũi. Chính nét tự nhiên ấy giúp IU thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, từ sự ngây thơ ban đầu cho đến sự trưởng thành khi cuộc sống mang đến những thử thách đầy chua xót.

7. Park Bo Young- Địa Đàng Sụp Đổ

Trong Địa Đàng Sụp Đổ, Park Bo Young chinh phục khán giả với vẻ đẹp mộc mạc, gần như không trang điểm khi hóa thân thành một nữ y tá tận tâm giữa khung cảnh thảm họa. Gương mặt không son phấn của cô phản ánh chân thực sự mệt mỏi và tổn thương của nhân vật, tạo nên chiều sâu cảm xúc đầy thuyết phục. Đạo diễn chia sẻ rằng vẻ ngoài tự nhiên giúp nhân vật trở nên gần gũi, sống động hơn trên màn ảnh. Mặc dù Park Bo Young lộ nét gầy gò và có phần hốc hác hơn so với các nhân vật trước kia nhưng cô vẫn toát lên nét cuốn hút rất riêng. Vai diễn của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ lối diễn tinh tế và thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực.

6. Han Hyo Joo - Độc Chiến 2

Trong Độc Chiến 2, Han Hyo Joo lột xác ngoạn mục với vai Goo Ja Yoon – đặc vụ ngầm lạnh lùng và thiện chiến. Cô xuất hiện với mặt mộc hoàn toàn, gương mặt lấm lem, dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Không cần son phấn, chỉ một ánh nhìn của Han Hyo Joo cũng đủ khiến đối phương dè chừng. Tạo hình gai góc, lưng trần chi chít sẹo và phong thái cứng cỏi đã khẳng định khả năng biến hóa đa dạng và chiều sâu diễn xuất của cô. Đây là một bước chuyển mình táo bạo, giúp nữ diễn viên rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh dịu dàng thường thấy. Sự hy sinh cho vai diễn không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà còn chứng minh cô là một trong những "đả nữ" ấn tượng nhất màn ảnh Hàn hiện nay

5. Nana – Mask Girl

Trong bộ phim Mask Girl, Nana vào vai Kim Mo Mi – một cô gái xinh đẹp nhưng tự ti, thường xuyên đeo mặt nạ khi livestream. Khi hóa thân thành nhân vật này, Nana để mặt mộc hoàn toàn, thể hiện sự mệt mỏi và tuyệt vọng của Mo Mi trong những phân cảnh căng thẳng. Dù không trang điểm, gương mặt của Nana vẫn giữ được nét thanh tú và biểu cảm sắc sảo. Ngoài đời, Nana vốn nổi tiếng với nhan sắc sắc sảo, làn da không tì vết và thần thái sang trọng, từng nhiều lần lọt top mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc. Sự tương phản giữa vẻ ngoài lộng lẫy ngoài đời và hình ảnh mộc mạc, trầm buồn trong phim càng làm nổi bật khả năng biến hóa và chiều sâu diễn xuất đáng nể của cô.

4. Go Hyun Jung – Woman On The Beach

Trong bộ phim Woman On The Beach, Go Hyun Jung thể hiện một diện mạo giản dị và tự nhiên, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh quý phái thường thấy của cô. Với vai Kim Mun Suk, một nhạc sĩ trẻ đầy năng lượng, cô xuất hiện với gương mặt không trang điểm, tóc dài xõa tự nhiên, làn da sáng mịn và những đường nét thanh thoát. Diễn xuất của Go Hyun Jung được đánh giá cao nhờ khả năng tạo nên sự hài hước trong những câu thoại đơn giản và tinh tế, khiến nhân vật trở nên dễ dàng kết nối với khán giả.

3. Go Yoon Jung – Moving

Khác hẳn với hình tượng cổ trang trong Hoàn Hồn, Go Yoon Jung đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân vào vai Jang Hee Soo trong Moving. Điều đáng chú ý là dù gần 30 tuổi nhưng cô vẫn thể hiện xuất sắc vai nữ sinh trong học nhờ vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Gương mặt mộc tự nhiên và đôi mắt biết nói cũng giúp cô khắc họa hoàn hảo sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài trong trẻo và sức mạnh kinh hoàng bên trong. Nhiều người nhận xét rằng Go Yoon Jung mang đến một làn gió mới cho thể loại siêu anh hùng Hàn Quốc, với phong cách trang điểm nhẹ nhàng và nét đẹp tự nhiên, không cầu kỳ.

2. Song Hye Kyo – Dark Nuns

Sau thành công vang dội với The Glory, Song Hye Kyo tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi hóa thân vào vai một nữ tu đầy nội tâm trong Dark Nuns. Nhân vật của cô phải đối mặt với bóng tối từ quá khứ và những thử thách đức tin, đòi hỏi sự thể hiện sâu sắc qua ánh nhìn và ít lời thoại. Để khắc họa sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài bình yên và những tổn thương sâu kín, vai diễn đòi hỏi Song Hye Kyo để mặt mộc hoàn toàn để lộ rõ những đường nét tự nhiên của khuôn mặt và thể hiện chiều sâu của nhân vật. Là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã từng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp không tì vết, nhưng cô thừa nhận rằng giờ đây, cô không còn ưu tiên việc lên hình đẹp mà thay vào đó là tập trung vào diễn xuất, chứng minh rằng sắc đẹp không phải là yếu tố quyết định để tỏa sáng.

1. Jeon Ji Hyun - A Man Who Was Superman

Trong A Man Who Was Superman, Jeon Ji Hyun vào vai Song Soo Jung – một đạo diễn trẻ, thực dụng, có phần chai sạn với cuộc đời. Khi gặp một người đàn ông tự nhận mình là siêu nhân (Hwang Jung Min), Soo Jung dần thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Gương mặt mộc đầy khí chất của Jeon Ji Hyun giúp nhân vật trở nên chân thực: một cô gái ngoài lạnh trong nóng, dần hé lộ sự yếu mềm, đồng cảm và nhân hậu. Không cần lớp trang điểm hay son phấn, chỉ bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế, Jeon Ji Hyun đã lột tả được vẻ đẹp tự nhiên, mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng. Gương mặt mộc ấy chính cũng chính là điểm nhấn, góp phần giúp cô chiếm trọn trái tim khán giả và khẳng định vị thế top 1 trong làng giải trí.