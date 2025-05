Giữa thời kỳ khủng hoảng rating khiến hàng loạt phim Hàn phải chật vật tìm chỗ đứng, Cung Điện Ma Ám (The Haunted Palace) bất ngờ nổi lên như một hiện tượng hiếm hoi phá đảo đường đua. Tập 7 lên sóng mới đây đã ghi nhận mức rating ấn tượng 9,8%, tăng vọt tới 114% so với tập trước, trở thành tập phim có lượt xem cao nhất kể từ khi phát sóng đến nay. Đáng nói hơn khi Cung Điện Ma Ám còn là mini series có rating cao nhất Hàn Quốc hiện tại. Người hâm mộ đặt kỳ vọng vào việc rating sẽ cán mốc 2 chữ số ở chặng sau của phim.

Không chỉ thắng lớn trên sóng truyền hình, Cung Điện Ma Ám còn càn quét các nền tảng trực tuyến. Phim hiện đang giữ vị trí top 1 Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia,... cho thấy sức hút lan rộng khắp châu Á. Tại Hàn Quốc, tác phẩm cũng xuất sắc vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng phim truyền hình, trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc - Naver.

Cung Điện Ma Ám được tìm kiếm top đầu tại Hàn

Điểm hấp dẫn hàng đầu của bộ phim này không thể không kể đến chính là sự kết hợp của cặp bạn thân 16 năm Bona (Kim Ji Yeon) – thành viên nhóm WJSN và Yook Sung Jae – idol kiêm diễn viên đình đám từng ghi dấu qua loạt phim nổi tiếng như Goblin, Who Are You: School 2015. Không chỉ visual đỉnh cao làm netizen phát cuồng, cả hai còn được khen ngợi về diễn xuất và phản ứng hóa học cực ngọt khiến dân tình đẩy thuyền không ngừng nghỉ.

Cung Điện Ma Ám thuộc thể loại cổ trang, huyền bí, lãng mạn, lấy bối cảnh hoàng cung Hàn Quốc với nữ chính là Yeo Ri (Bona) - một nữ pháp sư có khả năng giao tiếp với linh hồn nhưng lại quyết từ chối số mệnh làm đồng cốt. Cô vô tình gặp lại mối tình đầu Yoon Gap (Yook Sung Jae), nhưng điều trớ trêu là linh hồn hiện tại đang trú ngụ trong cơ thể anh lại là một imugi - rồng chưa hóa rồng - có tên Gang Cheol. Gang Cheol suốt bao năm qua vẫn luôn cố gắng tiếp cận Yeo Ri vì chỉ có cô mới có thể giúp hắn một lần nữa hóa rồng. Ở trong cơ thể mới, Gang Cheol không thể bỏ qua cơ hội để ép Yeo Ri bắt tay với mình.

Tập 7 vừa lên sóng khiến khán giả phát cuồng vì quá nhiều cung bậc cảm xúc. Yeo Ri bắt đầu cảm thấy rung động trước Gang Cheol, nhưng lại không thể phân định rõ liệu trái tim cô đang hướng về Yoon Gap, người cô từng yêu, hay chính Gang Cheol - linh hồn hiện diện bên trong. Cao trào của tập phim là khi Yeo Ri bị thương nghiêm trọng vì cố truy đuổi linh hồn ác su quỷ Mak Dol (Kim Jung Woon) - kẻ nhắm đến thai nhi trong bụng hoàng hậu. Trong cơn nguy kịch, Gang Cheol đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm để cứu lấy Yeo Ri. Dù biết đó là cái bẫy, Yeo Ri vẫn cố gắng gượng dậy, lao đến bên anh trong một cảnh quay đầy cảm xúc khiến khán giả thổn thức. Khán giả hiện đang vô cùng mong chờ liệu sự chân thành và nỗ lực tiến công không ngừng của Gang Cheol có thể làm lay chuyển trái tim Yeo Ri - người vẫn còn mang trong mình tình cảm với Yoon Gap.

Nguồn ảnh: SBS