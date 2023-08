Mỹ nhân U30 "cưa sừng làm nghé" đẹp rụng rời, tạo hình học sinh còn trẻ hơn thuở mới vào nghề

Sau bom tấn để đời A Business Proposal, Seol In Ah liên tục đóng chính hai dự án phim là Oasis và sắp tới đây là Twinkling Watermelon. Trùng hợp là ở cả hai bộ phim này, sao nữ tuổi 27 đều vào vai học sinh và gây ấn tượng mạnh mẽ bởi diện mạo quá đỗi trẻ đẹp của mình.

Trước thềm lên sóng, Twinkling Watermelon tung ra một loạt hình ảnh nhá hàng tạo hình của Seol In Ah. Khác với cô nữ sinh có phần ngổ ngáo, tinh nghịch ở Oasis, ở Twinkling Watermelon, khán giả lại được gặp một Seol In Ah rất nhẹ nhàng, trong trẻo, đúng chất tình đầu trong mộng.

Trong phim, Seol In Ah sẽ đảm nhận nhân vật Se Kyung, được miêu tả là "nàng thơ của tất cả mọi người", một cô gái bí ẩn với vẻ đẹp thuần khiết, sang trọng và đầy mê hoặc. Ngoài ra cô còn xuất hiện "như hình với bóng" cùng một cây đàn cello. Theo mô tả, nhân vật của cô cũng được mệnh danh là "nữ thần cello" của trường trung học nghệ thuật Seowon. Chính nhờ năng khiếu đặc biệt này, cô đã có duyên gặp gỡ với ba người bạn là Eun Gyeol, Yi Chan và Cheong Ah. Họ thành lập một ban nhạc tên là Watermelon Suga, cùng trải qua những tháng ngày ý nghĩa bên nhau và xuất hiện cả những rung động đầu đời đầy đáng yêu.

Nhìn những hình ảnh này của Seol In Ah, khán giả không thể tin rằng cô đã gần 30 tuổi. Nhiều bình luận còn cho rằng, nếu trang điểm tông sáng và đổi kiểu tóc thì Seol In Ah sẽ còn trẻ trung hơn nữa. Dĩ nhiên tạo hình hiện tại cũng đã rất trẻ so với tuổi thật. Nếu so sánh với giao diện của Seol In Ah trong những bộ phim đầu tay, cũng vào vai nữ sinh hay những cô gái đôi mươi, thì hiện tại, nhìn cô còn cứ như thể "lão hóa ngược", ngày càng trẻ đẹp hơn.

Seol In Ah hồi 2015, với một vai cameo xuất hiện vài phút ở bộ phim The Producers

Seol In Ah hồi 2017, với vai diễn phụ đầu tay ở Strong Woman Do Bong Soon

Tạo hình học sinh năm 2017 ở School 2017

Nguồn ảnh: Hancinema