Sao nữ bất ngờ đăng video thừa nhận là "tiểu tam"

Ngày 23/7, nữ rapper Ice Spice gây xôn xao khi đăng video lên mạng xã hội thừa nhận bản thân là "tiểu tam", đã có quan hệ tình cảm với bạn trai của nữ influencer Madeline Argy. Trong video, Ice Spice tập thể dục, cười nói vui vẻ với điệu bộ như vừa đạt được một chiến tích lớn. "Cảm xúc sau khi giành được bạn trai cô ấy", Ice Spice có dòng trạng thái thách thức trước việc Madeline Argy đánh mất người yêu.

Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích dữ dội hành động "vừa ăn cướp vừa la làng" của Ice Spice. Đến cả Madeline Argy cũng không thoải mái với việc làm của "tiểu tam" và để lại bình luận chất vấn dưới video: "Sao lại làm vậy với tôi?".

Ice Spice đăng video tiết lộ tâm trạng vui vẻ sau khi cướp thành công bạn trai của người khác

Thái độ của Ice Spice gây bức xúc trong dư luận. Ngay cả "chính thất" Madeline Argy - người bị nữ rapper 10X giật bồ - cũng cảm thấy nóng mắt với hành động của Ice Spice

Cách đây không lâu, Madeline Argy đã đăng đàn tố cáo Ice Spice chen chân vào chuyện tình cảm của cô với nam rapper Central Cee. Madeline Argy và Central Cee hẹn hò từ năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã bị phá vỡ sau khi Central Cee và Ice Spice hợp tác. Trong quá trình làm việc chung, Central Cee và Ice Spice đã lén lút vụng trộm. Cuối cùng, nam rapper Central Cee quyết định bỏ Madeline Argy để đến với "tiểu tam" Ice Spice. Sau khi bị bóc phốt, Ice Spice còn tự tin đăng ảnh thân mật với Central Cee lên mạng xã hội, bất chấp làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ice Spice đã chen chân, phá hoại cuộc tình 2 năm của Madeline Argy và rapper Central Cee

Ice Spice sinh năm 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2021. Đến năm 2022, tên tuổi Ice Spice được công chúng biết đến với Munch (Feelin' U), Bikini Bottom, In Ha Mood ... Năm 2023, nữ rapper 10X được tạp chí Time vinh danh là "Ngôi sao mới". Trong khi đó, Central Cee sinh năm 1998, là rapper người Anh. Central Cee nổi tiếng từ năm 2020 với các đĩa đơn như Day in the Life, Loading, Doja, Sprinter...

Cặp rapper tai tiếng nhất hiện nay. Cả hai đã vụng trộm sau lưng Madeline Argy

Nguồn: Glamour