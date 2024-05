Sao nhí Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh lột xác chẳng kém hot boy vườn trường sau 9 năm, học vấn thì ra sao?

Từng là "cơn sốt" cách đây gần 1 thập kỷ, phim điện ảnh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh trở thành hiện tượng bởi diễn xuất tự nhiên của bộ ba nhân vật chính là Thiều (do Thịnh Vinh thủ vai), Tường (do Trọng Khang thủ vai) và Mận (do Thanh Mỹ thủ vai). Trải qua khoảng 9 năm kể từ ngày ra mắt, dàn diễn viên nhí ngày nào đã có nhiều sự thay đổi đáng kể về cuộc sống.

Trong đó, Thịnh Vinh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi visual xịn xò khi trưởng thành. Nam diễn viên gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng và gương mặt hài hòa chẳng kém cạnh "hot boy thanh xuân vườn trường". Dù không còn hoạt động quá sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh chàng vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng.

Vai diễn của Thịnh Vinh trong phim giúp nam diễn viên đến gần hơn với công chúng

Sở hữu "gia tài" nghệ thuật nhưng không theo học phim ảnh

Thịnh Vinh bén duyên với nghệ thuật từ khi còn ngồi trên "ghế nhà trường" thông qua nhiều dự án nổi tiếng như: 14 Ngày Phép, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Ngôi Nhà Trong Hẻm, Vòng Xoáy Tội Lỗi... Thời điểm đó, anh chàng vẫn đang còn là học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh, TP.HCM).

Mặc dù nổi tiếng từ sớm nhưng Thịnh Vinh vẫn luôn ý thức được việc học và tích cực rèn luyện kiến thức ở trường. Chính vì vậy, suốt những năm đi học, nam diễn viên vẫn luôn duy trì được thành tích ổn định. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thịnh Vinh quyết định sẽ theo học một chuyên ngành khác xa với con đường nghệ thuật trước đó.

Tốt nghiệp cấp 3, nam diễn viên lựa chọn học ngành Quản trị Kinh doanh

Thịnh Vinh lựa chọn theo đuổi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Chia sẻ về quyết định này, nam diễn viên cho biết muốn mở mang kiến thức trong một lĩnh vực mới, đồng thời có thêm kiến thức để gia tăng nhiều cơ hội trong cuộc sống và giúp bản thân trưởng thành hơn.

Trong suốt khoảng thời gian còn đi học, ngoài thời gian tập trung trên giảng đường, anh chàng vẫn duy trì việc tham gia đi quay, chụp hình để có thêm thu nhập. Thịnh Vinh thừa nhận đây là giai đoạn "chững lại", đồng thời từng tiết lộ bản thân đang trong quá trình cải thiện ngoại hình theo hình ảnh trưởng thành, chững chạc hơn.

Phong cách đầy trưởng thành của Thịnh Vinh ở thời điểm hiện tại

HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM có gì?

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được đánh giá cao là một trong những trường tư sở hữu chất lượng đào tạo hàng đầu với cơ sở vật chất vượt bậc trong suốt thời gian qua. Với đội ngũ giảng viên chất lượng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, trường đã cung cấp một nguồn lực vô cùng chất lượng với tay nghề và trình độ chuyên môn cao.

Cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất của Đại học Công nghệ TP.HCM.

Thời điểm hiện tại, trường đã xây dựng được 5 khu ký túc xá hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, các cơ sở giảng dạy, 1 viện công nghệ cao và 1 trung tâm đào tạo nhân lực. Tất cả đều được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại, tiện nghi để phục vụ cho quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên.

Đây được đánh giá là ngôi trường đào tạo đa ngành với tổng là 51 ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Trong đó, một số ngành nổi bật và được xem như thế mạnh của trường có thể kể đến như: Thương mại điện tử, Ngôn ngữ, Luật, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Nhà hàng khách sạn…

Theo dự kiến, năm học 2024 - 2025, học phí các ngành được dự kiến giao động trong khoảng từ 16 - 18 triệu đồng/học kỳ. Còn đối với ngành Dược học thì ở mức từ 18 - 20 triệu đồng/học kỳ. Riêng học phí dự kiến các ngành được tài trợ học bổng từ doanh nghiệp bình quân rơi khoảng 11 - 12 triệu đồng/học kỳ.

