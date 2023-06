Sao nhí Nàng Dae Jang Geum lột xác thành mỹ nhân nhưng sự nghiệp bình lặng

Đã 20 năm kể từ khi bộ phim đình đám Nàng Dae Jang Geum lên sóng. Đây là bộ phim cổ trang đình đám một thời, ghi nhận rating lên tới 57% tại Hàn Quốc và đã thu về gần 40 triệu đô cho việc bán bản quyền phát sóng ở nhiều nước khác nhau dù kinh phí làm phim chỉ khoảng 15 triệu đô. Cho đến nay vẫn không nhiều bộ phim cổ trang của Hàn Quốc có thể thành công được như Nàng Dae Jang Geum.



Sức hút năm đó của Nàng Dae Jang Geum đã khiến nhiều diễn viên đổi đời, trong đó có cả dàn sao nhí. Bên cạnh cô bé đảm nhận vai Dae Jang Geum hồi nhỏ thì sao nhí Jung In Sun cũng là cái tên được nhiều người quan tâm. Trong phim, cô vào vai cung nữ Boon Yi, một cô bé xấu tính, luôn đố kị với nữ chính. Diễn xuất ấn tượng, vẻ ngoài lanh lợi đã giúp Jung In Sun ghi điểm với khán giả.



Thời điểm đảm nhận vai Boon Yi, Jung In Sun đã vào nghề được 5 năm và có nhiều cơ hội góp mặt trong một số dự án lớn như Soonpoong Clinic, KAIST và nổi bật nhất là bom tấn điện ảnh Hồi Ức Kẻ Sát Nhân. Cô là một trong số những sao nhí nổi bật thời điểm đó, liên tục có dự án mới và cũng được đánh giá cao về diễn xuất.



Jung In Sun ngày nhỏ được đánh giá cao về năng lực diễn xuất

Nổi tiếng là vậy nhưng Jung In Sun lại không thực sự muốn nổi tiếng. Từ năm 2006, Jung In Sung nhận rất ít phim, thay vào đó cô dành thời gian cho việc học ở trường, tập trung vào việc xây dựng bản thân, tham gia những hoạt động như nhiếp ảnh, du lịch. Điều này khiến danh tiếng của Jung In Sung giảm sút rất nhiều thế nhưng cô không hề hối hận. Tới năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ mình muốn khán giả biết đến thông qua hình tượng sao nhí nhiều hơn chính bởi vậy cô mới chọn cách hạn chế xuất hiện khi mình dần trưởng thành.

Cũng từ giai đoạn 2016 trở đi, Jung In Sung thường xuyên nhận phim mới hơn. Dự án nổi bật nhất của cô phải kể đến vai nữ chính trong Nhà Trọ Waikiki, bộ phim giúp cô được vinh danh ở Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ 3 năm 2018. Tuy nhiên thứ khiến cô được chú ý hơn cả sau dự án này lại là mối quan hệ yêu đương với nam chính Lee Yi Kyung. Thực chất hai người đã hẹn hò trước khi hợp tác chung, cả hai đã cố giữ bí mật về mối quan hệ tình cảm để không ảnh hưởng đến bộ phim. Họ dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu kịch bản và hạn chế những cuộc gặp riêng. Thế nhưng tin đồn hẹn hò vẫn nổ ra và phải cho tới khi phim hết, hai người mới chính thức công khai hẹn hò. Đáng tiếc, chuyện tình này không kéo dài, họ đã chia tay trong êm đẹp sau đó vì lịch trình bận rộn.

Từ năm 2021 trở đi, Jung In Sung ít đóng phim hơn, gần đây nhất cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh Tìm Nhà Cho Boss, đóng cặp với nam tài tử nổi tiếng Yoo Yeon Seok. Nhìn những hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên, khán giả không thể nhận ra sao nhí năm nào. Cô xinh đẹp hơn rất nhiều, đáng tiếc nhan sắc này lại không thực sự tỏa sáng trên màn ảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của Jung In Sun

Nguồn ảnh: Singles Magazine, Naver