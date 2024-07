Thời gian gần đây, một bức hình thời còn là sinh viên của Quỳnh Kool bất ngờ hot trở lại trên MXH. Theo như nữ diễn viên từng chia sẻ trong quá khứ thì bức hình này được chụp thời cô còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh, nghĩa là cách đây gần 10 năm. Khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc thời 18, đôi mươi của nữ diễn viên, nhiều người còn khen cô xinh như búp bê. Thế nhưng số khác lại dành trọn sự chú ý đến người xuất hiện cùng cô trong khung hình này - nam diễn viên Đình Tú.

Quỳnh Kool và Đình Tú

Trong khi Quỳnh Kool được khen xinh đẹp, đáng yêu và không khác hiện tại là bao thì Đình Tú lại gây hoang mang khi nhiều người suýt không nhận ra nam diễn viên trong khung hình này. So với thời điểm hiện tại, Đình Tú thời sinh viên trông gầy hơn rất nhiều, mặt hốc hác lại thêm kiểu tóc không hợp gương mặt khiến anh trông kém sắc so với hiện tại. Nhìn ảnh cũ lại nhìn thêm cả những hình ảnh hiện tại, nhiều khán giả phải khẳng định rằng Đình Tú đã có một màn "dậy thì" quá thành công, thăng hạng nhan sắc rõ nét so với thời điểm gần 10 năm trước.

Đình Tú là một nam diễn viên được nhiều khán giả phim truyền hình yêu thích. Anh nổi tiếng với những bộ phim như Ghét Thì Yêu Thôi, Hướng Dương Ngược Nắng, Cô Gái Nhà Người Ta, Thương Ngày Nắng Về và mới đây nhất là Gặp Em Ngày Nắng,... Đóng nhiều phim nhưng Đình Tú lại từng có thời điểm bị cho là chết vai khi thường xuyên đảm nhận nhân vật có phần khờ khạo, vô dụng, luôn làm liên lụy tới người khác hoặc kiểu nhân vật "phi công trẻ" cưa cẩm các chị đẹp.

Gặp Em Ngày Nắng lên sóng hồi đầu năm nay có thể coi là tác phẩm để đời giúp anh thoát khỏi những hình tượng cũ. Vốn là dự án phim Tết không được đầu tư quảng bá nhiều nhưng Gặp Em Ngày Nắng đã "hữu xạ tự nhiên hương", nổi tiếng nhờ chất lượng tốt, kịch bản vừa vặn, dễ thương và chemistry quá đỉnh của cặp chính Đình Tú - Anh Đào. Sau nhiều năm làm nghề gây tranh cãi, Đình Tú cũng nhờ tác phẩm này mà được khen ngợi hết lời. Nhiều khán giả khán giả vô cùng tâm đắc nét diễn "ngôn tình" của anh, nhất là ánh mắt đầy cảm xúc khi nhìn nữ chính.

Nguồn ảnh: VTV