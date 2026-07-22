Cuộc sống hiện tại của sao nam này có nhiều thay đổi, cư dân mạng tò mò.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ đắt show của Vbiz. Không chỉ phủ sóng gameshow, nam diễn viên còn liên tục livestream bán hàng, đóng phim và tham gia nhiều chương trình giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh xuất hiện ít hơn trước và dành phần lớn thời gian ở căn nhà tại Đồng Nai bên vợ con.

Qua những đoạn livestream và video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả phát hiện cuộc sống thường ngày của Lê Dương Bảo Lâm hiện nay chủ yếu xoay quanh một căn chòi nhỏ do anh dựng phía sau khuôn viên biệt thự. Dù sở hữu căn biệt thự khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, nam diễn viên lại dành nhiều thời gian trong khu nhà nhỏ nằm sát con suối phía sau. Không gian này được anh tự tay trang trí bằng nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, khác hẳn vẻ bề thế của căn biệt thự phía trước.

Đây cũng là nơi Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên livestream, trò chuyện với khán giả hay tiếp bạn bè mỗi khi có dịp ghé thăm. Thậm chí, nhiều bữa ăn của gia đình và bạn bè cũng diễn ra tại căn chòi này thay vì trong ngôi nhà chính.

Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm xoay quanh căn chòi nhỏ phía sau nhà

Bên cạnh nơi ở yêu thích, Lê Dương Bảo Lâm còn gây chú ý bởi một số thói quen sinh hoạt khiến khán giả bàn tán. Trong nhiều video đăng tải gần đây, nam diễn viên thường xuyên đeo găng tay khi làm vườn hoặc sinh hoạt ngoài trời. Có thời điểm, anh còn che kín mặt bằng khẩu trang, kính và các dụng cụ bảo hộ, chỉ để lộ đôi mắt khi livestream.

Ngoài đời, nhiều khán giả cũng nhận xét Lê Dương Bảo Lâm có phần điềm tĩnh hơn trước. So với hình ảnh hoạt náo, liên tục pha trò trên truyền hình, nam diễn viên khi ở nhà lại khá nhẹ nhàng, ít nói và dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn cũng như tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Chính sự đối lập này khiến không ít người tò mò, thậm chí đặt câu hỏi về sự thay đổi của anh.

Tuy nhiên, qua những gì Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ trong các video đời thường, có thể thấy nam diễn viên đơn giản đang lựa chọn nhịp sống chậm hơn mỗi khi trở về nhà. Việc đeo găng tay, khẩu trang hay các dụng cụ bảo hộ được nhiều người cho rằng xuất phát từ thói quen bảo vệ làn da, giữ gìn đôi tay khi thường xuyên làm vườn, tiếp xúc với nắng và đất cát, thay vì phản ánh một vấn đề bất thường nào về sức khỏe.

Kiều Minh Tuấn ngỡ ngàng khi thấy Lê Dương Bảo Lâm trùm kín ở nhà

Lê Dương Bảo Lâm có biểu hiện khó hiểu, thường xuyên đăng không gian sau nhà

Cuộc sống hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại căn biệt thự ở Đồng Nai. Cơ ngơi của gia đình gây ấn tượng bởi khuôn viên rộng rãi, phủ kín cây xanh, có vườn, hồ cá và đặc biệt là con suối tự nhiên chảy ngang khu đất. Đây cũng là địa điểm quen thuộc trong hầu hết các buổi livestream của nam diễn viên. Chỉ cần nhìn thấy khung cảnh phía sau, nhiều khán giả đã nhận ra ngay đó là "đại bản doanh" của gia đình Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh đã đồng hành gần một thập kỷ, hiện có tổ ấm viên mãn bên ba người con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và bé Phin. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình mỗi khi không có lịch làm việc. Về phía Quỳnh Quỳnh, cô được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, chịu thương chịu khó. Dù là vợ của nghệ sĩ nổi tiếng, sống trong căn biệt thự bề thế, cô vẫn trực tiếp đứng quầy pha chế tại quán sinh tố gia đình, đồng thời đều đặn livestream bán các mặt hàng gia dụng bình dân.

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm có khối tài sản khủng nhưng sống giản dị

Ít ai biết rằng, gia đình Lê Dương Bảo Lâm cũng từng trải qua giai đoạn nhiều biến cố. Có thời điểm, Quỳnh Quỳnh xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng, khiến hai bên ít qua lại, thậm chí các con của nam diễn viên từng có khoảng thời gian không được gặp ông bà nội. Sau biến cố mẹ ruột Quỳnh Quỳnh lâm bệnh rồi qua đời, mối quan hệ giữa hai bên gia đình dần được hàn gắn và gắn bó hơn.

Chính Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ, một trong những lý do anh mở quán sinh tố là để tạo thêm cơ hội cho các thành viên trong gia đình gặp gỡ, quây quần nhiều hơn. Hiện tại, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc khu vườn, tận hưởng cuộc sống ở quê và đồng hành cùng bà xã trong công việc kinh doanh.

Lê Dương Bảo Lâm dành hầu hết thời gian rảnh cho gia đình

Ảnh: FBNV