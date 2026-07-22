Người hâm mộ như “ngồi trên đống lửa”, đang sốt ruột chờ đợi động thái tiếp theo từ tài tử Song Joong Ki.

Cách đây khoảng 1 tuần, truyền thông xứ Trung cho hay, Song Joong Ki và cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders đã bí mật ly hôn. Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders hiện đã dọn tới London (Anh). Từ đây, 1 bộ phận khán giả liền đặt ra nghi vấn Song Joong Ki vừa bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái hiện đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Loạt tin tức tiêu cực về Song Joong Ki cứ dồn dập kéo đến trong thời gian gần đây, khiến netizen không khỏi hoang mang. Nếu chuyện nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị bà xã bỏ là thật thì tài tử này quả thực vô cùng lận đận tình duyên khi đã trải qua tận 2 lần đổ vỡ hôn nhân chỉ trong vòng 7 năm.

Katy được cho là đã ly hôn Song Joong Ki. 1 nguồn tin cho biết cô hiện đã dọn về Anh. Ảnh: Naver

Ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận vừa lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây ít ngày còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song gần đây còn được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki còn trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Nguồn tin thân cận khẳng định cặp đôi hiện vẫn đang hạnh phúc ở Hàn Quốc. Ảnh: Nate

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói, trong suốt thời gian qua, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Thậm chí vào hôm 19/4, cặp đôi còn sóng đôi bên nhau và cùng tham gia dẫn chương trình buổi hòa nhạc cổ điển dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Song Joong Ki hạnh phúc sóng đôi cùng vợ Tây trong 1 sự kiện hồi cuối tháng 4 năm nay. Ảnh: X

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Trước khi dính tin đồn ly dị, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

“Nhất cử nhất động” từ vợ chồng Song Joong Ki - Katy đều nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. Ảnh: Nate

Nguồn: X, Naver