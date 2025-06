Sao nam bị tố quấy rối trẻ vị thành niên, tương lai của 2 bom tấn bị đặt dấu hỏi

9 người (đa phần ẩn danh) đã lên tiếng tố cáo những hành vi, lời nói thiếu đứng đắn của Jared Leto vào khoảng những năm 2000. Đáng chú ý trong số này có cả những phụ nữ khẳng định chưa đủ 18 tuổi ở thời điểm có tiếp xúc với Jared Leto. Tuy nhiên ngôi sao đã tuyên bố phủ nhận tất cả. Hiện những lo ngại đang hướng về 2 bộ phim kinh phí lớn mà nam diễn viên tham gia, sắp ra mắt trong vòng 12 tháng tới. Đó là Tron: Ares và Masters of the Universe.

Tron: Ares là phần thứ ba trong series phim thể loại hành động, khoa học viễn tưởng Tron, dự kiến được Disney phát hành vào tháng 10 năm nay. Phim đã trải qua quá trình khá lận đận, kéo dài để có thể ra mắt khán giả. Trong dàn diễn viên nổi tiếng, Jared Leto là tên tuổi đáng chú ý nhất với bề dày thành tích và sức hút. Kinh phí thực hiện của Tron: Ares chưa được công bố chính thức nhưng với quy mô "khủng" từ các phần phim trước, có thể dự đoán đây sẽ là một bom tấn trị giá hàng trăm triệu USD của Disney. Vì thế những rắc rối liên quan đến ngôi sao có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược quảng bá. Theo đánh giá, mức độ nghiêm trọng của vấn đề liên quan đến Jared Leto có thể không so sánh được với đời tư rùm beng của Johnny Depp - nguyên nhân khiến Disney gặp lao đao trong việc phát triển thương hiệu Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Ca ri bê).

Phim Tron: Ares dự kiến ra rạp vào tháng 10 năm nay (Ảnh: IMDb)

Đối với phim Masters of the Universe - đây tiếp tục là thử nghiệm của Jared Leto với dòng siêu anh hùng sau khi thất bại nặng nề với Morbius năm 2022. Phim có ngân sách thực hiện ở mức 2000 triệu USD, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm sau. Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian đủ dài để nam diễn viên xử lý khủng hoảng. Được biết, không có hành vi sai trái nào được cho là xảy ra trên phim trường, cũng như không có cáo buộc nào trong thời gian thực hiện hai bộ phim trên liên quan đến Jared Leto. Đại diện của hai hãng phim Disney và MGM Amazon cũng không đưa ra bình luận.

Jared Leto hiện đang trong thời gian lưu diễn với ban nhạc 30 Seconds to Mars cho đến cuối mùa hè. Anh là một nghệ sĩ với dấu ấn riêng đầy ấn tượng, không ngừng biến hóa cả trên màn ảnh và phong cách thời trang.