Trong chương trình Two O'Clock Date with Ahn Young Mi của đài MBC FM4U, nữ MC này đã hé lộ câu chuyện của cô với diễn viên nhạc kịch Yoon So Ho. Đầu tiên, Ahn Young Mi đùa cợt: "Chúng tôi kết nối với nhau bằng ngực". Yoon So Ho cười đáp lại: "Điều đó có thể gây hiểu lầm". Được biết họ lần đầu gặp nhau cách đây khoảng 10 năm, trong buổi nhạc kịch Kinky Boots.

Yoon So Ho giải thích: "Ahn Young Mi đã đến xem chương trình, và khi chúng tôi chụp ảnh cùng nhau - mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau - cô ấy đột nhiên chạm vào ngực tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng bất ngờ". Diễn viên này tiếp tục kể: "Khoảng 2 năm trước, tôi cũng xuất hiện trên Two O'Clock Date with Ahn Young Mi và cô ấy cũng lặp lại điều đó".

Ahn Young Mi chạm ngực Yoon So Ho ngay lần đầu gặp mặt

Yoon So Ho nói rõ rằng anh không cảm thấy bị xúc phạm bởi cử chỉ đó: "Tôi không thấy khó chịu gì cả. Thực tế, tôi rất vinh dự khi cô ấy nhớ lại và tái hiện tư thế chụp ảnh đó". Ahn Young Mi hài hước bình luận rằng Yoon So Ho có thân hình vạm vỡ như tượng sáp và chạm tay lên ngực anh cũng giống như chạm vào tượng. Cuối cùng, nam diễn viên nói: "Tôi nghĩ đứng yên là lựa chọn tốt nhất vì bất kỳ hành động nào của tôi cũng khiến mọi thứ trở nên khó xử".

Mặc dù Yoon So Ho nói rằng anh không cảm thấy khó chịu, nhưng netizen đã chỉ trích hành động của Ahn Young Mi. Netizen cho rằng Ahn Young Mi khá kém duyên, động chạm đồng nghiệp khi chưa được phép. Đây có thể bị coi là hành vi quấy rối tình dục, nam giới cũng có thể là nạn nhân chứ không phải chỉ mỗi nữ giới. Bản thân Ahn Young Mi cũng nhiều lần bị "ném đá" vì có các hành vi đùa cợt lố lăng với bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Ahn Young Mi nhiều lần làm trò lố với bộ phận nhạy cảm nhưng bỏ ngoài tai lời chỉ trích của khán giả

Nguồn: Kbizoom