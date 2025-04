Phẫn nộ tài tử 74 tuổi trắng trợn quấy rối nữ diễn viên ngay trên sóng trực tiếp

Daily Mail đưa tin vào ngày 2/4, 2 diễn viên Bill Murray và Naomi Watts đã cùng tham gia chương trình Watch What Happens Live để quảng bá phim mới The Friend. Tại đây, 1 khán giả đã hỏi Naomi Watts về nụ hôn đáng nhớ nhất trên màn ảnh. Nhưng khi Naomi Watts chưa kịp phản ứng thì Bill Murray đã Murray đã bất ngờ cưỡng hôn cô. Tài tử 74 tuổi còn cười và giơ ngón cái trước máy quay sau hành động trên.

Nữ diễn viên 54 tuổi bối rối quay sang Bill Murray và nói: "Mặt anh có son kìa. Anh có đỏ mặt không". Đáp lại, Bill Murray nói: "Thật quá dễ dàng". Naomi Watts dù bị sốc vì hành vi quấy rối trắng trợn, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói: "Nụ hôn đáng nhớ nhất đương nhiên là với chồng tôi, nam diễn viên Billy Crudup".

Bill Murray cưỡng hôn Naomi Watts, còn cười và giơ ngón cái trước máy quay sau hành động trên

Đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ, không được sắp đặt từ trước và được phát sóng ngay trên sóng truyền hình. Khán giả khắp nơi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động quấy rối tình dục trắng trợn của Bill Murray: "Ông ta không thể nào phân biệt được giữa thực tế và phim ảnh", "Đây là 1 tội ác", "Có vẻ như ông ta không còn chút lý trí nào"...

Bill Murray có tên đầy đủ là William James Murray, sinh ngày 21/9/1950 tại Mỹ. Tài tử gạo cội bước vào làng giải trí từ năm 1976, nhận được nhiều giải thưởng lớn như 1 Quả cầu vàng, 1 BAFTA, 2 giải Emmy, 1 đề cử Oscar... Trong khi đó, Naomi Watts sinh ngày 28/9/1968 và mang quốc tịch Anh. Tên tuổi cô được biết đến qua hàng loạt phim đình đám như Chúa Nhẫn, King Kong, 21 Grams... Hiện 2 ngôi sao này đang trong quá trình quảng bá phim mới The Friend.

Bill Murray - Naomi Watts hợp tác trong phim The Friend

Nguồn: Daily Mail