Sao nam 9X bị điều tra khẩn lộ ảnh tiệc tùng thác loạn, Dispatch mỉa mai: "Rối loạn hoảng sợ có chọn lọc à?"

Vào ngày 26/12, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra cáo buộc Mino (WINNER) vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Dispatch "bóc phốt" nam idol bỏ bê nghĩa vụ quân sự, ít khi đi làm, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Nhiều đồng đội tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo cũng lên tiếng tố cáo hành động của Mino.

Đại diện Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo cho biết Mino nghỉ ốm theo đúng quy định, do xuất hiện các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, hoảng loạn và rối loạn lưỡng cực. Tuy nhiên Dispatch đã tung tiếp bằng chứng "chí mạng" là ảnh Mino tiệc tùng ở tỉnh Gangwon vào tháng 8/2023. Trong bữa tiệc này, thành viên WINNER không mặc áo, để tóc dài, thỏa thích uống rượu và hút thuốc, phiêu theo nhạc của DJ. Dispatch cho rằng Mino hoàn toàn không có triệu chứng lo âu xã hội hoặc rối loạn hoảng sợ.

Mino tiệc tùng thác loạn vào tháng 8/2023

Nam idol này hoàn toàn không có dấu hiệu lo âu xã hội hoặc rối loạn hoảng sợ

Mino còn bị bóc trần không đi làm, mà dành thời gian cho những sở thích khác. Được biết, thành viên WINNER đang tập gym cùng 1 đội chạy. Thành viên của đội này cho biết họ tập chạy marathon cùng nhau. Mino đã hoàn thành thử thách chạy 20km và giảm được nhiều cân.

Đến đây, Dispatch đặt câu hỏi: "Liệu đó có phải chứng rối loạn lo âu xã hội có chọn lọc không?". Netizen xứ Hàn cũng đồng tình với nhận định này. Họ chỉ trích Mino đi làm thì lo âu, hoảng sợ, liên tục xin nghỉ ốm còn đi "quẩy" thì cực sung.

Trong ngày 27/12, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Mino và thu giữ bằng chứng CCTV. Thành viên WINNER sẽ phải tái nhập ngũ nếu thật sự đã vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành. Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon cũng đã ra quyết định thanh tra toàn diện các nhân viên phục vụ xã hội, cho thấy vụ việc của Mino thực sự là "án điểm".

Cảnh sát đã khám xét nơi làm việc của Mino và thu giữ bằng chứng

Vụ lùm xùm bắt đầu nổ ra vào ngày 17/12 khi Dispatch đưa tin độc quyền Mino bỏ bê nghĩa vụ quân sự, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Theo Dispatch điều tra, Mino đi du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm từ ngày 30/10 năm nay. Tuy nhiên khi trở về, nam idol không xuất hiện tại nơi làm việc. Vào những thời điểm khác, nam idol sinh năm 1993 cũng ít khi đi làm, thường chỉ đến ký xác nhận rồi về.

Cấp trên của Mino là L cũng bị cáo buộc thường xuyên bao che cho thành viên WINNER. Từ tháng 11 đến tháng 12, Dispatch đã 10 lần đến Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo nơi Mino thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng không gặp được nam nghệ sĩ. Khi được hỏi, người quản lý L luôn đưa ra những lý do như Mino nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nhập viện. L từ chối cung cấp thông tin như sổ chấm công và CCTV với lý do bảo mật. L và Mino được cho là nghi ngờ cấu kết làm giả hồ sơ chấm công. Trong hồ sơ, Mino thường xuyên vắng mặt với lý do sức khỏe như rối loạn hoảng sợ, dù chưa có bằng chứng rõ ràng. Được biết, Mino nhập ngũ từ tháng 3/2023 với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo.

Dispatch đến Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo 10 lần nhưng không bao giờ gặp Mino

Nam idol này từng bị chỉ trích vì để tóc sai quy định quân đội. Nhiều đồng đội tố cáo Mino đi muộn về sớm, thường xuyên vắng mặt, đến chỉ chơi game rồi về...

Nguồn: Dispatch