Kbiz có thêm cặp sao "phim giả tình thật", nhà trai vừa bị Dispatch bóc phốt quân sự chấn động

Ngày 18/12, tờ KoreaBoo đưa tin nam idol đình đám Song Mino (WINNER) đang hẹn hò nữ diễn viên Park Joo Hyun. Cặp sao đã yêu đương khoảng 2 năm. Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Seoul Vibe vào năm 2022. Gần đây, Mino và Park Joo Hyun bị phát hiện cùng nhau đi đến 1 phòng tập gym ở Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Theo nguồn tin trong giới, cả 2 không giữ bí mật về mối quan hệ tình cảm của họ. Park Joo Hyun thoải mái gặp gỡ, tương tác với những người quen của Song Mino trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Sau khi truyền thông rầm rộ đưa tin Song Mino và Park Joo Hyun hẹn hò, công ty quản lý của cả 2 đều đưa ra thông báo với cùng 1 nội dung: "Không thể xác nhận vì đây là đời tư của nghệ sĩ". Theo tờ Nate, Park Joo Hyun sinh năm 1994, sở hữu gương mặt thanh tú và nét đẹp nữ tính. Diễn xuất khá lâu nhưng đến năm 2020, Park Joo Hyun mới thực sự tỏa sáng và được nhiều người biết đến sau vai nữ chính trong Extracurricular (Lớp Học Ngoại Khóa). Cô còn ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm như Zombie Detective, Mouse, A Piece of Your Mind, The Dude in Me...

Mino (WINNER) và Park Joo Hyun được tiết lộ đang hẹn hò.

Cặp sao nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Seoul Vibe.

Nhan sắc xinh đẹp, nữ tính của Park Joo Hyun.

Về phía Mino, nam ca sĩ đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc sau khi bị Dispatch bóc phốt gian dối trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vào ngày 17/12, Dispatch đưa tin độc quyền thành viên WINNER bỏ bê nghĩa vụ quân sự, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Mino nhập ngũ từ tháng 3/2023 và làm nhân viên phục vụ cộng đồng tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo.

Theo Dispatch điều tra, Mino đi du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm từ ngày 30/10/2024. Tuy nhiên khi trở về, nam idol không xuất hiện tại nơi làm việc. Vào những thời điểm khác, nam idol sinh năm 1993 cũng ít khi đi làm, thường chỉ đến ký xác nhận rồi về. Cấp trên của Mino là "L" bị cáo buộc thường xuyên bao che cho thành viên WINNER.

Từ tháng 11 đến tháng 12, Dispatch đã 10 lần đến Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo nhưng không gặp được Mino. Khi được hỏi, người quản lý L luôn đưa ra những lý do như Mino nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nhập viện. L từ chối cung cấp thông tin như sổ chấm công và CCTV với lý do bảo mật. L và Mino được cho là nghi ngờ cấu kết làm giả hồ sơ chấm công. Trong hồ sơ, Mino thường xuyên vắng mặt với lý do sức khỏe như rối loạn hoảng sợ, dù chưa có bằng chứng rõ ràng.

Nam idol thường xuyên vắng mặt, chỉ đến ký xác nhận rồi về. Phóng viên Dispatch cho biết đã đến Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo 10 lần nhưng không bắt gặp Mino.

Sau khi vụ việc được đăng tải, Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo lên tiếng: "Chúng tôi không thể xác nhận chi tiết về việc lơ là công việc hay các vấn đề khác. Hiện tại, Song Mino đang sử dụng phép nghỉ bệnh và ngày nghỉ đến hết ngày 23 tới". Bên cạnh đó, công ty quản lý YG Entertainment cũng ra thông báo: "Rất khó để xác nhận thông tin chi tiết về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của nghệ sĩ. Tuy nhiên, lý do Song Mino nghỉ ốm là do kéo dài thời gian điều trị y tế theo đúng quy định".

Dù vậy, những phát ngôn này không thuyết phục được công chúng Hàn Quốc. Trước đó, nam idol từng 1 lần bị chỉ trích vì để tóc dài, không đúng với quy định của quân sự. Tại Hàn Quốc, trốn tránh hoặc bỏ bê nghĩa vụ quân sự là "trọng tội" không thể tha thứ. Từng có nhiều ngôi sao danh bại thân liệt, thậm chí đi tù vì không thực hiện nghĩa vụ quân sự như Steve Yoo, MC Mong, Ravi (VIXX)...

Nguồn: Nate, KoreaBoo