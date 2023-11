Sao Hàn - Việt xử lý sự cố thế nào tại GENfest: MONO giao lưu khéo léo, Lee Hyori dặn fan “đừng trách ai nhé” đầy chuyên nghiệp

Hai ngày 4-5/11 vừa qua, đại nhạc hội GENfest đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn line-up “có một không hai” với những cái tên Gen Z Việt hot nhất và 4 ngôi sao Kpop hàng đầu, bao gồm: Lee Hyori, HyunA, Zico, Zion.T. Sự kiện thu hút quan tâm của các fan nhạc và trở thành chủ đề hot nhất trên MXH, với nhiều hoạt động thú vị kèm theo 2 đêm diễn.

Lần đầu tiên, loạt tên tuổi Gen Z như MONO, HIEUTHUHAI,... tổ chức fansign trong cùng 1 địa điểm, kéo theo loạt fan check-in sự kiện đông kín cả hai ngày diễn ra GENfest. Với quy mô 1 đại nhạc hội tầm cỡ, GENfest làm tốt về mặt âm nhạc, visual và các hoạt động giao lưu nghệ sĩ. Tuy nhiên, show diễn cũng có nhiều sự cố không đáng có.

MONO bị tắt nhạc hơn 5 phút, nhanh trí cùng vũ công ứng biến tình hình

Ở GENfest ngày 2, chương trình liên tục bị lỗi âm thanh. Đặc biệt trong set diễn của MONO. Đây là lần đầu tiên MONO mang toàn bộ album đầu tay 22 đi diễn, làm mới toàn bộ bản phối. Ở tiết mục Do You, khi đang vào vũ đạo cao trào, nhạc bỗng dưng tắt làm đứng sân khấu hơn 5 phút. Đây là sự cố khá nghiêm trọng đối với đại nhạc hội quy mô như GENfest.

MONO và set diễn siêu cháy tại GENfest ngày 2

Bất ngờ bị tắt nhạc, MONO vẫn tiếp tục nhảy, tương tác như không có sự cố xảy ra

MONO ngồi tâm sự với fan để sân khấu không bị trống trải

MONO đã “chữa cháy” tình hình cực chuyên nghiệp. Anh chàng xoay chuyển sự cố như một phần giao lưu đặc biệt với khán giả. Khoảnh khắc nhạc tắt khi đang nhảy, MONO tự tạo beat, tiếp tục tương tác với vũ công như không hề có lỗi âm thanh. Chính sự bình tĩnh của MONO đã giúp set diễn phần nào không bị trống trải, mấy phút đầu nhiều người còn không nhận ra đây là sự cố âm thanh. Nam ca sĩ Gen Z còn có màn ngồi tâm sự cùng người hâm mộ vô cùng hài hước, duyên dáng.

Phần trình diễn của MONO kết thúc trọn vẹn cùng vũ đạo bùng nổ

Lee Hyori bị hư micro, trấn an fan “đừng trách ai nhé các bạn”

Đến những phút cuối của set diễn kết màn do “nữ hoàng Kpop” Lee Hyori biểu diễn, sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn. Cụ thể, khi đang hát phần outro bản hit Miss Korea, micro của Lee Hyori bỗng dưng mất âm thanh. Nữ idol đã nhanh chóng chỉ ra lỗi và yêu cầu bộ phận kỹ thuật khắc phục.

Lee Hyori mang đến GENfest loại hit quốc dân 10 Minutes, U Go Girl, Miss Korea,...

Lee Hyori còn không quên trấn an fan rằng “đây chỉ là sự cố không mong muốn, đừng trách ai nhé các bạn" và yêu cầu fix lỗi sớm để màn trình diễn không bị gián đoạn quá lâu. Phải mất đến 3 phút để GENfest kết nối lại âm thanh cho micro thay thế, trong thời gian đó, sân khấu phải tắt đèn khiến không khí bị chùng xuống khá nhiều.

Micro của Lee Hyori gặp sự cố khi đang hát Miss Korea

“Nữ hoàng Kpop” trấn an fan: Đừng trách ai nhé các bạn!

Một lần nữa, Lee Hyori chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu. Nhờ cách xử lý chuyên nghiệp và những màn đối đáp thoải mái, thú vị, khán giả không quá mất tập trung vì sự cố đáng tiếc.

Lee Hyori chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu

Trễ timeline, lịch tổng duyệt HyunA - Zico bất ngờ bị huỷ

Đêm diễn đầu tiên của GENfest đã diễn ra lâu hơn so với dự tính vì cháy timeline. Theo ghi nhận hiện trường, sau mỗi set diễn của nghệ sĩ mất 15 - 20 phút cho khoảng nghỉ. Do đó, việc trễ tiến độ show là không tránh khỏi. Thời lượng dài cộng với đợi lâu khiến không ít khán giả cảm thấy mệt mỏi. Sau nỗ lực khắc phục, đêm diễn cũng hoàn thành trong phút giây vỡ oà cùng HyunA và màn pháo hoa rợp trời.

HyunA

Zico trong đêm diễn ngày 1 của GENfest

Xôn xao nhất chính là sự cố sáng ngày 4/11 - trước đêm diễn đầu tiên. Một bộ phận fan HyunA và Zico đã có trải nghiệm không tốt vì phải xếp hàng dưới trời nắng, chờ lịch tổng duyệt của thần tượng nhưng cuối cùng lại bị huỷ không lý do. Tham gia soundcheck của HyunA - Zico vốn là quyền lợi riêng dành cho 800 fan may mắn mua 3 hạng vé GENfest, GENfan và GENlove. Do đó, ngay trước giờ G, sự việc này thu về nhiều ý kiến trái chiều. Cùng ngày, phía GENfest gửi lời xin lỗi đến các fan, nhận trách nhiệm và cam đoan khắc phục thiệt hại.