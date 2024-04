Gọi MCK là "ông hoàng nhạc chế" vì hết làm parody BIGBANG lại cover nhạc Sơn Tùng M-TP!

Mới đây, MCK đã đăng tải trên trang soundcloud của mình một đoạn nhạc khá cuốn với tiêu đề cvoo cùng kỳ lạ: "TONY VIET INB CHO EM AE MINH COLLAB" (Tony Việt nhắn tin cho em, anh em mình hát chung). Đoạn nhạc mà MCK chia sẻ được mix từ nhiều bài hát khác nhau với phần mở đầu là Gạt đi nước mắt mà Noo Phước Thịnh kết hợp cùng Tony Việt, còn ở nửa phần sau thì chính là bản hit Em của ngày hôm qua đình đám do Sơn Tùng M-TP thể hiện.

TONY VIET INB CHO EM AE MINH COLLAB - MCK

MCK còn cover cả hit của Sơn Tùng

Cách mời gọi đàn anh kết hợp vô cùng độc đáo của MCK đã có hiệu quả khi ở dưới phần bình luận, Tony Việt cũng chia sẻ: "Đợi em lâu phết rồi đấy Long (tên thật của MCK)". Không biết trong tương lai, các fan có được thưởng thức sản phẩm chung giữa 2 nam rapper này không nhưng trước mắt, bản cover của MCK đã nhận được nhiều hiệu ứng tích cực. Netizen tỏ ra phấn khích khi 1 mình MCK hoá thân thành 3 nhân vật trong 1 ca khúc: Từ Noo Phước Thịnh đến Tony Việt và chốt hạ bằng Sơn Tùng M-TP:

- "Ông hoàng nhạc chế" gọi tên anh.

- Sơn Tùng MCK, đang từ MCK mà một phát thành MTP luôn!

- Tư duy bạn này đỉnh quá!

Cách mời gọi kết hợp "lầy lội" của MCK đã nhận được hồi đáp từ đàn anh

Có thể nói, "Ông hoàng nhạc chế" thế hệ mới gọi tên MCK khi cách đây không lâu, nam rapper bất ngờ đánh úp bằng MV Không quan trọng với sự tham gia diễn xuất của dàn "diễn viên" đình đám: Phương Ly, JustaTee, Tage, Orijinn và Trung Trần. Đây chính là bản parody của ca khúc Haru haru do nhóm nhạc đình đám BIGBANG thể hiện vô cùng thành công. "Vụ nổ lớn" chốt hạ ngày 8/3 với MCK trong vai Quyền Chí Long aka. G-Dragon đã khiến netizen được một phen dậy sóng vì quá đỉnh.

MV Không quan trọng - Vụ nổ lớn

Trước đó MCK còn cosplay G-Dragon

Khán giả thế hệ 8X, 9X chắc không còn xa lạ với cái tên Tonny Việt (tên thật: Tonny Bùi Việt) - chàng rapper tài năng, điển trai mang hai dòng máu Việt - Nga. Không chỉ nổi tiếng bởi khả năng rap, Tony Việt còn khiến hội chị em phát cuồng bởi diện mạo điển trai, nam tính lẫn tài hoa trong nhiều lĩnh vực. Một số ca khúc ghi dấu ấn của nam rapper là Lạnh (với Khổng Tú Quỳnh), Gạt đi nước mắt & Chờ ngày mưa tan (với Noo Phước Thịnh), Think of you (với Thu Thuỷ)...

Tony Việt từng kết hợp với nhiều ca sĩ nổi tiếng

