Sao Hàn mặc áo Chanel gần 6000 USD đi làm ruộng

(Ảnh: Daum)

Vào ngày 4/10 vừa qua, nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Go Eun đã xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình "Three Meals a Day: Light" của tvN. Trước đó, cô đã có mối liên hệ với nam diễn viên Yoo Hae-jin từ bộ phim "Exhuma" nên cả hai tỏ ra khá thân thiết. Kim Go Eun đã nói rằng: "Anh ấy rất tốt với tôi khi quay phim" và tự hào gọi anh là "bạn nhậu" của cô.



Trong số những điểm nhấn của chương trình "Three Meals a Day: Light" lần này chính là việc lựa chọn trang phục của Kim Go Eun. Cách cô phối đồ đã thu hút sự chú ý của người xem, đặc biệt là chiếc áo hoodie mà Kim Go Eun mặc trong một buổi tối lạnh giá. Chiếc áo hoodie này nằm trong bộ sưu tập mùa Xuân hè 2024 của Chanel, được làm bằng vải cashmere và có giá khoảng 8 triệu won (tương đường với khoảng 5.970 USD).

Điều thu hút sự chú ý hơn nữa là Kim Go Eun mặc chiếc áo hoodie xa xỉ này khi ra ngoài thu hoạch khoai tây. Ngôi sao phim "Yêu tinh" đội mũ và xắn tay áo, cô đào đất thuần thục và tỏ ra khá thân thiện, bình dị.

Kim Go-eun trong một cảnh của chương trình "Three Meals a Day: Light". (Ảnh chụp màn hình)

Phản ứng hóa học tự nhiên của Kim Go Eun và Yoo Hae-jin đã mang lại niềm vui cho chương trình, khi họ tái hợp để tạo ra các thành phần nấu ăn và ra mắt thương hiệu nhà bếp mới, "Ninai", 5 năm sau thương hiệu hư cấu "Ikeyo" của họ. Bầu không khí vui tươi tiếp tục khi cả hai thu hoạch khoai tây. Yoo Hae-jin hài hước khen ngợi Kim Go-eun sau khi đào lại khu vực cô vừa làm.

Trong khi đó, Cha Seung-won gây ấn tượng với người xem bằng tài nấu ăn của mình, làm nước sốt tỏi cho thịt bò nướng, cà ri đậm đà và salad. Anh thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho Kim Go Eun, người không ăn trứng, sau khi đi mua sắm vào sáng sớm.

Kim Go Eun gần đây đã gặp gỡ khán giả thông qua bộ phim “Love in the Big City”. Đây là một bộ phim mới của cô được công chiếu vào ngày 1 tháng 10 vừa qua.