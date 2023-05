Sao Hàn bức xúc tố bị ekip cắt vai vì "quá xấu trai", còn công khai cả tên phim để tiện bề chỉ trích?

Gần đây, một nam diễn viên Hàn đã công khai lên tiếng, cáo buộc một bộ phim sắp sửa lên sóng của KBS đã cắt vai của mình.



Cụ thể vào ngày 16/5, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Heo Jung Min đã đăng bài viết chia sẻ sự bức xúc của mình khi bị một ekip phim cắt vai. Nam diễn viên bay tỏ: "Tôi đã chuẩn bị cho vai diễn suốt 2 tháng. Thế nhưng biên kịch thì không thích cái tên Heo Jung Min này. Tôi còn chẳng biết mặt mũi người đó ra sao nữa". Nam diễn viên còn tự cho rằng có lẽ vì bản thân quá xấu trai và không biết diễn nên đã bị hủy đi cơ hội này.

Heo Jung Min lên tiếng bức xúc vì mất vai

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn không ngại giấu giếm, đã chỉ đích danh nhà đài và danh tính bộ phim mà trong đó anh bị mất vai. "Tôi đã nghĩ sẽ nhẫn nhịn, nhưng giờ tôi xin nói luôn. Thời thế đã thay đổi rồi. Bộ phim Hyo Shim's Independent Life của đài KBS, chúc vui nhé! Đừng bắt tôi phải im lặng, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì cái ngành này đâu...", Heo Jung Min cho biết.

Bộ phim Hyo Shim's Independent Life

Được ấn định để nối sóng dự án The Real Has Come do Ahn Jae Hyun đóng chính, Hyo Shim's Independent Life kể về nữ chính Hyo Shim - cô gái đã hết lòng hi sinh vì gia đình giờ đây đã biết dành thời gian cho bản thân, sống một cuộc sống mới vì chính mình. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "nữ thần" UEE sau 4 năm vắng bóng màn ảnh.

UEE trở lại màn ảnh sau 4 năm

Về cáo buộc cắt vai của Heo Jung Min, ekip phim Hyo Shim's Independent Life cũng đã lên tiếng. Đội ngũ khẳng định đạo diễn Kim Hyung Il của phim và nam diễn viên đã có cuộc gặp gỡ, bàn bạc về vai diễn vào cuối tháng 3. Thế nhưng sau khi bàn lại với ekip sản xuất, tất cả đều nhất trí cho rằng hình ảnh của nam diễn viên không phù hợp với nhân vật trong phim. "Biên kịch không hề tham gia vào quá trình casting, và chúng tôi rất lấy làm tiếc về chia sẻ của nam diễn viên", ekip bổ sung.

Sinh năm 1982, Heo Jung Min từng ra mắt với tư cách ca sĩ và thành viên nhóm nhạc Moon Child (hay về sau là MC the Max) vào năm 18 tuổi. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án tiếng tăm như Go Back Couple, 100 Days My Prince...

Heo Jung Min

Nguồn: Kbizoom