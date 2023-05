Xuất hiện ngôi sao có 5 phim liên tiếp lỗ nặng đến hơn 2000 tỷ, còn nhận điểm thấp "chạm đáy" vì quá tệ

Theo Screen Rant, bộ phim Hypnotic vừa ra rạp vào ngày 12/5 vừa qua của ngôi sao hạng A Hollywood Ben Affleck vừa có tuần mở màn "xịt ngóm" với doanh thu chỉ 2,5 triệu USD. Trong khi đó, chi phí sản xuất của bộ phim lên đến 70 triệu USD, và các trang Hollywood đã dự đoán phim nhiều khả năng sẽ lỗ ít nhất 10 triệu USD.



Một bộ phim gặp vấn đề thua lỗ cũng không quá đáng sợ, nhưng điều này đã xảy ra với Ben Affleck... 5 lần liên tiếp trong thời gian qua.

"Người Dơi" Ben Affleck có khoảng thời gian đầu năm 2023 khá buồn bã.

Trước Hypnotic, các dự án phim chiếu rạp của anh gồm The Way Back, The Last Duel, The Tender Bar và Air. Ngoại trừ The Tender Bar có thể được xem là trường hợp đỡ nhất do chủ yếu được chiếu tại các rạp giới hạn, thì các sản phẩm còn lại do Ben Affleck đóng chính đều thảm bại ngoài phòng vé.

The Way Back lỗ xấp xỉ 9,5 triệu USD, The Last Duel lỗ 69,4 triệu USD, còn Air thất thu 4,5 triệu USD so với 90 triệu USD kinh phí, theo số liệu từ Box Office Mojo. Tổng cộng, 5 bộ phim liên tiếp gần đây do Ben Affleck đóng chính có con số thất thu lên đến 94 triệu USD (hơn 2205 tỷ đồng).

Ben Affleck là ngôi sao có 5 phim đóng chính chiếu rạp lỗ liên tiếp, gom góp lại con số vượt ngưỡng 2000 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, về mặt đánh giá chuyên môn thì các phim gần đây của ngôi sao từng thủ vai Batman cũng không khả quan. Dự án đang ra rạp mới nhất Hypnotic nhận về 38% "cà thối" của Rotten Tomatoes, với những nhận xét tiêu cực dành cho nội dung quá nhiều "cú twist", vội vã và hỗn loạn. Các sản phẩm trước đó như Deep Water, The Tender Bar... cũng nhận về điểm dưới trung bình bởi giới chuyên môn.

Phim của Ben Affleck cũng bấp bênh về điểm số.

Kể từ khi rời vai diễn Batman và vũ trụ điện ảnh DC, Ben Affleck gặp không ít thăng trầm về sự nghiệp. Các bộ phim của anh đóng chính, thậm chí tham gia sản xuất nếu không bị đánh giá thấp thì cũng thất thu, hoặc tệ hơn là cả hai. Bên cạnh sự nghiệp, niềm vui duy nhất của nam diễn viên trong thời gian qua là màn tái hôn với nữ ca sĩ nóng bỏng Jennifer Lopez. Thế nhưng gần đây, thông tin cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn tiếp tục xuất hiện, nhất là sau đoạn video Ben Affleck đóng sầm cửa xe trước mặt Jennifer Lopez.

Cặp đôi Affleck - Lopez lại có dấu hiệu rạn nứt.

Có lẽ sau tất cả những áp lực, nỗi buồn từ sự nghiệp và đời tư, Ben Affleck mới là người cần nhất nút "làm lại từ đầu" như nội dung của bom tấn The Flash nhà DC sắp tới, sản phẩm mà ngôi sao này góp mặt với vai Batman nho nhỏ... và phải làm cái bóng của Batman do Michael Keaton thể hiện.

Ben Affleck trở lại trong The Flash, và liệu đây có phải cơ hội để anh "F5" sự nghiệp?

Nguồn: Screen Rant