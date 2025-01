Sáng ngủ dậy thấy 4 triệu chứng này, có thể gan của bạn đã "nát như tổ ong"

Gan là cơ quan rất dễ bị ảnh hưởng và suy yếu từ các yếu tố như môi trường, thói quen ăn uống, lối sống,... Một số bệnh gan phổ biến như viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Các triệu chứng điển hình của bệnh gan như chán ăn, vàng da, ngứa da. Đặc biệt, nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng và bạn nhận thấy 4 triệu chứng này, có thể gan của bạn đã có những tổn thương nghiêm trọng.

1. Hôi miệng trầm trọng

Sáng thức dậy, miệng của bạn có thể bị hôi do vệ sinh răng miệng từ tối hôm trước chưa sạch sẽ, thở bằng miệng,... nhưng miệng của bạn có mùi rất nặng vào mỗi buổi sáng, bạn nên cẩn trọng với bệnh về gan.

Bệnh gan có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và trao đổi chất bình thường của gan. Do quá trình tiêu hóa và hấp thu không kịp thời cũng như sự tích tụ các chất chuyển hóa, thức ăn có thể sinh ra khí và một số chất amoniac. Những chất này có thể làm trầm trọng thêm mùi vị khó chịu trong miệng của người mắc bệnh gan, chẳng hạn như suy gan. Đặc biệt khi bạn thức dậy vào buổi sáng, tình trạng hôi miệng có thể trở nên rõ ràng hơn sau một đêm tích tụ.

2. Chảy máu nướu răng

Chảy máu nướu răng là một trong những bệnh răng miệng thường gặp nhất. Mặc dù tình trạng này thường xảy ra do chải răng không đúng cách, dùng chỉ nha khoa quá mạnh hoặc đeo răng giả không vừa vặn, một nghiên cứu gần đây cho thấy chảy máu nướu răng cũng có thể chỉ ra một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư gan.

Xơ gan có liên quan trực tiếp đến tình trạng giảm lưu lượng nước bọt trong miệng. Chảy máu, tụ máu, niêm mạc giống bệnh vàng da, chảy máu nướu răng và viêm lưỡi là một số triệu chứng chủ yếu do rối loạn chức năng gan.

Ngoài ra, dễ chảy máu cũng là dấu hiệu của chức năng đông máu bất thường trong cơ thể, mà gan chịu trách nhiệm tổng hợp một phần các yếu tố đông máu. Khi gan bị bệnh, chức năng tổng hợp của gan có thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt ở những bệnh nhân ung thư gan, nồng độ protrombin bất thường trong cơ thể thường cao hơn bình thường, điều này có thể khiến cơ thể dễ chảy máu. Ngoài chảy máu nướu răng, các đốm tím và vết bầm tím có thể xuất hiện dưới da.

3. Nước tiểu có màu đặc như nước trà

Nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt hoặc màu hổ phách (màu vàng ánh da cam). Nếu nước tiểu có màu hổ phách đậm thì có thể bạn đang bị mất nước, nhưng nếu màu đậm đặc như trà có thể cảnh báo gan đang bị ảnh hưởng.

Điều này có thể là do gan chuyển hóa bilirubin một cách bất thường, dẫn đến một lượng lớn bilirubin không thể đào thải qua đường tiêu hóa mà thay vào đó nó đi vào máu và tham gia vào quá trình tuần hoàn của con người, do đó làm cho nước tiểu có màu đậm hơn.

4. Suy nhược cơ thể và mệt mỏi

Sau một đêm ngủ nghỉ cơ thể bạn thường tràn đầy sức sống nhưng nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau dù ngủ đủ giấc thì bạn nên cảnh giác với bệnh gan.

Chức năng gan bị suy giảm có thể dẫn đến giảm khả năng tiêu hóa thức ăn và giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Đồng thời, khả năng tổng hợp glycogen của gan cũng có thể yếu đi và không đáp ứng được nhu cầu chất năng lượng của cơ thể, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược cơ thể.

Cách nuôi dưỡng gan khoẻ mạnh

Để có một lá gan khoẻ mạnh, bạn nên:

- Hạn chế uống rượu

Uống rượu quá mức được biết đến là có hại cho gan. Acetaldehyde sinh ra trong quá trình chuyển hóa rượu sẽ tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương và viêm gan, dần dần dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu, xơ gan do rượu và cuối cùng có thể gây ung thư gan.

- Sử dụng thuốc đúng cách, tránh lạm dụng

Câu nói "thuốc ba phần độc" nhắc nhở chúng ta rằng dùng thuốc không đúng cách trước tiên sẽ gây hại cho gan. Bạn nên dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự mua và sử dụng tùy tiện để tránh gánh nặng không cần thiết cho gan.

- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Bạn nên ưu tiên ăn nhiều rau củ quả, các loại hạt. Đặc biệt. nên tránh ăn quá nhiều thịt đỏ, các thực phẩm chế biến sẵn hoặc nhiều đường, nhiều dầu mỡ. Những loại thực phẩm không lành mạnh này đều gây hại cho gan.

- Tránh tiếp xúc với độc tố

Giảm thiểu tiếp xúc với hóa chất và độc tố có hại trong các sản phẩm gia dụng, thuốc trừ sâu và thực phẩm chế biến.

Nguồn và ảnh: Sohu